Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da "tam kapanma"ya uyuluyor

Çanakkale'de de normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu caddeleri gibi bölgeler sessizliğe büründü.

Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Balıkesir de ise kentin en işlek noktalarından Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi bölgeler boş kaldı.

Diğer cadde, bulvar ve meydanlarında ise sessizliğin hakim olduğu kentte, polis ekipleri çeşitli noktalardaki kontrollerini sürdürüyor.

Bursa'da tam kapanmadan muaf olup iş yerlerine gitmek isteyenlerin araçları ve işçi servislerinden dolayı sabah Acemler mevkisindeki polis denetim noktasında kısmi yoğunluk yaşandı.

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Kentte, sokaklarda bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi.

- Yalova

Yalova'da da yaya ve araç trafiği yoğunluğundaki azalma devam ediyor. Şehrin giriş çıkış noktaları ile önemli meydan ve caddelerde denetim yapan ekipler, araç sürücüleri, yayalar ve iş yerlerindeki çalışanları kurallara uymaları noktasında uyarıyor.

Kısıtlamadan muaf olanların izinlerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayan araç ve yayalarla ilgili işlem yaptı.

- Bilecik

Bilecik kent merkezinde trafiğin ana arterlerinde sessizlik hakim oldu.

Az sayıda vatandaşın alışveriş yapmak için dışarıda olduğu kentte, "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde sakinlik dikkati çekti.

- Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri, Porsuk Bulvarı, Fabrikalar Sokak, Espark Alışveriş Merkezi çevresi sessizliğe büründü.

Belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler, araçları durdurarak izin belgelerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

- Kütahya

Kütahya'da il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin kent giriş ve çıkışlarda oluşturduğu kontrol noktalarında denetimleri sürüyor.

Kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda, kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

