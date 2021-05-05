Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da "tam kapanma"ya uyuluyor

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.
Bursa'da tam kapanmadan muaf olup iş yerlerine gitmek isteyenlerin araçları ve işçi servislerinden dolayı sabah Acemler mevkisindeki polis denetim noktasında kısmi yoğunluk yaşandı.
Diğer cadde, bulvar ve meydanlarında ise sessizliğin hakim olduğu kentte, polis ekipleri çeşitli noktalardaki kontrollerini sürdürüyor.
- Balıkesir
Balıkesir de ise kentin en işlek noktalarından Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi bölgeler boş kaldı.
Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.
- Çanakkale
Çanakkale'de de normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu caddeleri gibi bölgeler sessizliğe büründü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, kurallara ilişkin araç sürücüleri ve yayaları denetlediği kentte, trafik yoğunluğu sabahın ilk saatlerinden sonra azaldı.
Kentte, sokaklarda bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi.
- Yalova
Yalova'da da yaya ve araç trafiği yoğunluğundaki azalma devam ediyor. Şehrin giriş çıkış noktaları ile önemli meydan ve caddelerde denetim yapan ekipler, araç sürücüleri, yayalar ve iş yerlerindeki çalışanları kurallara uymaları noktasında uyarıyor.
Kısıtlamadan muaf olanların izinlerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayan araç ve yayalarla ilgili işlem yaptı.
- Bilecik
Bilecik kent merkezinde trafiğin ana arterlerinde sessizlik hakim oldu.
Az sayıda vatandaşın alışveriş yapmak için dışarıda olduğu kentte, "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde sakinlik dikkati çekti.
- Eskişehir
Eskişehir'in en yoğun yerlerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri, Porsuk Bulvarı, Fabrikalar Sokak, Espark Alışveriş Merkezi çevresi sessizliğe büründü.
Belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler, araçları durdurarak izin belgelerinin kontrollerini gerçekleştirdi.
- Kütahya
Kütahya'da il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin kent giriş ve çıkışlarda oluşturduğu kontrol noktalarında denetimleri sürüyor.
Kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda, kısıtlamaya uyulduğu görüldü.
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