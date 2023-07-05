Güneydoğu nasıl yazılır? Güneydoğu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Güneydoğu sözcüğü özellikle coğrafya derslerinde karşımıza çıkan bir kelimedir. Coğrafyada yönleri belirtmek için bazı sözcüklerden yararlanılır. Güneydoğu kelimesi de bu sözcük arasında yer alır. Yönleri ifade ederken yapılan en büyük yanlışlıklardan biri kelimenin imla kuralına aykırı bir şekilde yazılmasıdır. Bu yüzden güneydoğu yazımı ile ilgili en doğru bilgiye ulaşmak için güvenilir kaynak olarak tabir edilen Türk Dil Kurumunun online sözlük sitesi ziyaret edilmektedir.

Güneydoğu nasıl yazılır?

Güneydoğu kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafya içerik başlıkları arasında büyük bir öneme sahip olan konuların başında haritalar gelmektedir. Haritalarda bölgeleri belirtmek için yönlerden faydalanılmaktadır. Herhangi bir yeri tarif ederken de yine yönlerden yardım alınır. Özellikle iki kelimeden meydana gelen yön ifadelerini yazarken çok sık hata yapılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için başvurulacak kaynakların başında TDK sözlüğü gelir. Ayrıca bu sözlükte kelimenin anlamını da sorgulayabilmeniz mümkündür. Bu bağlamda güneydoğu TDK’ye göre manası şöyledir:

(İsim) Güney ile doğu arasındaki cephe, taraf ya da yön

Güneydoğu ayrı mı yazılır?

Dil bilgisinde birçok farklı yazım kuralı vardır. Bu kurallar arasında ayrı ve bitişik yazılan kelimeler başlığı oldukça önemlidir. Bu bağlamda güneydoğu bitişik mi yazılır konusu gündeme gelir. Dilbilgisi kuralları arasında büyük bir öneme sahip olan yazım kuralları konusunun çok iyi öğrenilmesi gerekir. Bu kurallara göre ara yönleri ifade etmek için kullanılan sözcükler her daim birleşik bir şekilde yazılmalıdır. Güneydoğu sözcüğü de yön bildirmek amaçlı kullanılan bir kelimedir. Pek çok kişi yaygın olarak bu kelimeyi güney doğu şeklinde ayrı olarak kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumuna bakıldığında bu sözcüğün ayrı bir biçimde yazılması doğru değildir. Buna göre güneydoğu doğru yazılışı şu şekildedir: