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Giderayak nasıl yazılır? Giderayak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.06.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı dillerden kelimeleri dağarcığına katması, iki ya da daha fazla kelimeyi bir araya getirerek birleşik türde yeni anlamlarda kelimeler üretmesi gibi nedenlerle Türkçe en zengin diller arasında yer alan bir dildir. Ancak bu durum özellikle birleşik kelimelerde sık olarak yazım hatası yapılmasına neden olabilir. Bu nedenle Türkçe yazım kuralları belirlenmiştir ve kurallara uyarak yazıldığında yazım hatası söz konusu olmaz.

Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Bu nedenle eş anlamlı karşılıkları da birden fazla olabilir. Zengin bir kelime hazinesi olan Türkçe dilinde ayrıca farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile yeni anlamda ve birleşik türde olan sözcükler de üretilir. Gider ve ayak kelimelerinin bir araya getirilmesi ile oluşan giderayak kelimesi de bu kelimelerden biridir. Ancak ayrı ya da bitişik yazılması konusunda tereddüde düşülen bir kelimedir.

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Giderayak nasıl yazılır?

Giderayak TDK’nin Türkçe sözlüğünde yer alan tanıma göre zarf türündedir ve üç farklı mecaz anlamda kullanılabilir. Cümle içindeki kullanım amacına göre hangi anlamında kullanılacağı değişiklik gösterebilir. Sözlükteki tanımlara göre giderayak, gitmek üzereyken, son anda, herhangi bir durumun, sürecin sonuna doğru ya da gitme anında anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Türk dil kurumu bu kelimenin doğru yazımının Türkçe yazım kurallarına göre bitişik olması gerektiğini savunmaktadır.

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Giderayak ayrı mı yazılır?

Diğer birçok birleşik kelime gibi giderayak yazımında en sık tereddüde düşülen kelimeler arasında yer alır. Bu durumun nedeni birleşik kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması ile ilgili kurallara uyulmamasıdır. Türkçe yazım kuralları bir kelimenin bitişik ya da ayrı yazılması durumlarını farklı koşullara bağlı olarak belirlemiştir. Buna göre birleşik bir kelime ayrı olarak yazılacaksa bir araya getirilen kelimelerin hiçbirinin anlam bozukluğuna, ses düşmesine ya da başka değişikliklere uğramamış olması gerekir. Giderayak kelimesinde kullanılan iki kelime de anlamlarının dışında kullanıldığı için ayrı yazılması doğru olmaz.

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Giderayak bitişik mi yazılır?

Türkçe yazım kurallarına göre giderayak doğru yazılışı bitişik olan bir birleşik kelimedir. Bir kelime ayrı yazılacaksa bir araya gelen kelimelerden en az birinin anlamını kaybetmemiş olması gerekir. Giderayak kelimesinde kullanılan gider ve ayak kelimeleri, bir araya geldikleri zaman oluşan birleşik türde kelimeden farklı anlamlara sahiptir. Ayak bir uzuvken gider, gitmek fiilinden türemiş bir kelimedir. İki kelime de anlamını kaybettiği için bitişik yazılması doğru olacaktır.

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