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Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor

05.07.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır: - "2 yıl önce yaz Kur'an kurslarında 70 bin olan öğrenci sayısının bu yıl 100 bine ulaşmasını temenni ediyoruz" - Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi İmamı Musa Doğrusever: - "Geçen yıl salgından dolayı camilerimiz çocuklarımıza hasret kalmıştı ama bu yıl kursların açılmasıyla camilerimiz çocuk sesine tekrar kavuşmuş oldu"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te yaz dönemi Kur’an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı, camiler çocuk sesiyle şenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan karar ile yaz Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı.

"Evde, İşte, Camide İster Çevrim içi İster Yüz yüze" sloganıyla bugün başlayan kurslar, 20 Ağustos'a kadar sürecek.

Diyarbakır'da İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami'deki kursa katılan çocuklar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, AA muhabirine, hasretle bekledikleri bu mutlu güne kavuştuklarını belirterek, bu yaz okunacak Kur'an-ı Kerim hürmetine salgının sona ermesini dilediklerini söyledi.

Diyarbakır'da çocukları camilere beklediklerini ifade eden Karabayır, "Camilerde melekler var. Çocuklar birer melek. Onlar gelip Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Onlara eğitimler vereceğiz." dedi.

"2 yıl önce yaz Kur'an kurslarında 70 bin olan öğrenci sayısının bu yıl 100 bine ulaşmasını temenni ediyoruz." diyen Karabayır, bu yıl camilerde Kur'an eğitiminin yanı sıra sosyal aktivitelerin de yapılacağını aktardı.

Karabayır, "Çocuklarımızın bu eğitime dahil olmalarını bekliyoruz. Çocuklarımızı camiye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

7 yaşındaki Muhammet Can Deniz okullarının tatil olması ile yaz Kur'an kursuna katıldığını söyledi.

Deniz, "Burada inşallah Kur'an-ı öğreniriz. Camide arkadaşlarımla oyun oynuyorum ve neşeli vakit geçiriyorum. Kur'an-ı ve camiyi çok seviyorum." diye konuştu.

13 yaşındaki Nisa Katkan da kurslarda Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz kılmayı öğrendiklerini ayrıca sosyal aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti.

- Siirt

Halid Bin Velid Camisi İmamı Musa Doğrusever, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hasret kaldıkları çocuklara bu yıl kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte tüm cami ve Kur'an kurslarında eğitimlerin başladığını dile getiren Doğrusever, "09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında erkek ve kızlara yönelik kurslarımız başladı. Geçen yıl salgından dolayı camilerimiz çocuklarımıza hasret kalmıştı ama bu yıl kursların açılmasıyla camilerimiz çocuk sesine tekrar kavuşmuş oldu." şeklinde konuştu.

Kurslarda temel din bilgiler ve ibadet ile ilgili de eğitim verileceğini anlatan Doğrusever, çocukları camiye beklediklerini ifade etti.

Kursa katılan çocuklardan Özgür Aydın yeniden camiye gelmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

"Burası çok güzel. Burada hoşgörüyü, saygılı olmayı, kavga etmemeyi öğreniyoruz." ifadelerini kullanan Aydın, akranlarını kursa davet etti.

Bedihan Tanış da camideki kursa ilk defa katıldığını belirterek, "Kur'an okumayı yeni öğreniyorum. Burası çok güzel, çok sevdim." dedi.

Harun Toprak da Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

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