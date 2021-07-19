YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşları İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı

Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşları İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı

19.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşları İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin ve Batman'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikasını protesto etti.

Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, işgalcilerin Kudüs'teki baskın planlarına karşı tepkilerini göstermek için merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Yavuz Karaloğlu, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi, işgal rejimini her geçen gün düşlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor, düşler yerini kabuslara bırakıyor. Bu hakikat, İsrail'in gün geçtikçe daha da saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor. Ramazan ayının son günlerine doğru yaşanan olaylarda da İsrail yine Mescid-i Aksa üzerinden saldırıya geçmiş, Müslümanların tüm Filistin coğrafyasından başlamak üzere dünyanın her yerinde İsrail'in siyonist politikalarına karşı ayağa kalkması neticesinde İsrail geri adım atmış, sonun başlangıcını yaşamıştı. Bugün yine tek ses olmalı, İsrail'e karşı tek yürek tavrımızı ve haklılığımızı ortaya koymalıyız."

- Mardin

Mardin'de 54 dernek, vakıf, oda ve sendikadan oluşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelerek Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları kınadı.

Platform adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer, Kudüs'ün bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

İsrail'in bu saldırılarının kronikleştiğini ve her bayramı öncesi Mescid-i Aksa'nın hedef alındığını dile getiren Değer, uluslararası kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere herkesi doğru şekilde harekete geçirecek kamuoyu baskısı oluşturulmasının gerekli olduğunu aktardı.

Değer, şunları belirtti:

"Mücadelemizi verirken, küresel bir farkındalık ve bilinçlendirme hareketi uyandırmalıyız. Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün akıbetini yalnızca orada yaşayan Filistinlilerin omuzlarına yüklememeliyiz. Bizler Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze, Filistin için bedeller ödedik. Vatandaşlarımız Mavi Marmara'da şehit oldular. Kudüs'ün akıbeti bizlerin hayat mücadelesinin tam merkezinde yer almalı. Yılmadan, usanmadan, bize miras bırakılan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacağız."

- Batman

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şube binasında düzenlenen basın açıklamasını okuyan Batman Genç İHH Başkanı Abdulkerim Çiftçi, her bayram öncesi Mescid-i Aksa'nın hedef alındığını dile getirerek, "Her bir Müslüman, münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymasını bilmelidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde yeni detaylarBüyükşen çifti cinayetinde yeni detaylar
PARTNEREbru Şallı Bodrum'da görüntülendiEbru Şallı Bodrum'da görüntülendi
Güneydoğu'da kurbanlık satışları besicilerin yüzünü güldürüyorGüneydoğu'da kurbanlık satışları besicilerin yüzünü güldürüyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mardin Batman

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:05
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:46
Yatsı
21:21

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Agüloğlu Eczanesi
Yenisehir
Ofis Eczanesi
Yenisehir
Naz Eczanesi
Baglar
Uçar Eczanesi
Baglar
Nudem Eczanesi
Baglar
Kadir Eczanesi
Kayapinar
Doğa Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.