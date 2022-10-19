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Güneydoğu'dan 169 ülkeye 3,3 milyon ton hububat ve bakliyat ihracatı

19.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu: - "Bölgemizde önemli makarna üretim işletmeleri var ve dışarı en fazla makarna gönderiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Güneydoğu Anadolu'dan, yılın 9 ayında 3 milyon 318 bin 626 ton tahıl ihracatı yapılarak 2 milyar 593 milyon 942 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, sahip olduğu iklim ve toprak koşullarıyla kaliteli ve lezzetli tarım ürünlerinin yetiştiği Güneydoğu'daki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın 9 ayında 169 ülkeye ürün gönderdi.

Bölgedeki ihracatçılar, 9 ayda ülke dışına gönderdiği 3 milyon 318 bin 626 ton ürün karşılığında 2 milyar 593 milyon 942 bin dolar gelir elde etti.

- Bölgenin en fazla geliri makarnadan

Yurt dışına en fazla satılan ürün makarna olurken bu ürünün ihracatından 490 milyon 144 bin dolar gelir elde edildi. Bitkisel yağlar ve buğday unu da ihracatçıların en çok gelir elde ettiği diğer ürünler oldu. Sektörün ihracatında ilk sırada 961 milyon 568 bin dolarla Irak yer aldı. Irak'ı 216 milyon 655 bin dolarla Suriye ve 166 milyon 104 bin dolarla ABD takip etti.

- "İhracatımızın başarısı rakamlara da yansıyor"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, bölgedeki sektör ihracatçılarının gün geçtikçe dış satımlarını artırdığını belirtti.

Tarım ürünlerinin bölge ihracatında önemli yere sahip olduğunu ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki ürünler kalite ve lezzet bakımından ilgi görüyor. İhracatçılarımız bu misyonla üretime devam ediyor. Bölgemizin 9 aydaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 yükseldi. İhracatçılarımızın başarısı rakamlara da yansıyor. Bölgemizde önemli makarna üretim işletmeleri var ve en fazla dışarı makarna gönderiyoruz. Bölgemizdeki sektörün başarısını yükseltmek için çalışma ve projelerimize devam ediyoruz."

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