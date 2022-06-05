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Güngören'de bir kişi tabancayla vurularak yaralandı

05.06.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de bir kişi tabancayla vurularak yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören'de bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Fatih E'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda Fatih E. yaralandı, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda kurşun isabet eden park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cadde üzerinde güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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