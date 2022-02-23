Güngören'de yangında 5 kişinin öldüğü binada yıkım çalışması başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği binada yıkım çalışması başlatıldı.
Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta, boya ve kimyasal maddeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerindeki yangının ardından Güngören Belediyesi ekipleri, binadan örnekler alarak inceleme yaptı.
İnceleme sonucunda bina için yıkım kararı alındı.
Belediye ve polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken binanın çevresine şerit çekildi. Yangının çıktığı bina, daha sonra iş makinesiyle yıkılmaya başlandı.
- Olay
Güngören'deki iş yerinde 11 Şubat'ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti. Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşılmıştı.
Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanmıştı.
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