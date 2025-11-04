SPOR

Günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe yenilgisi sonrası Beşiktaş soyunma odası karıştı... Orkun Kökçü'nün sözleri ortaya çıktı

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta derbi sonrası büyük bir kriz yaşandı. 2-0 öndeyken kırmızı kart gören kaptan Orkun Kökçü, yenilgiden kendini sorumlu tuttu. Başkan Serdal Adalı’nın sert uyarılarıyla sarsılan Kökçü, gözyaşları içinde tüm takımdan ve taraftarlardan helallik istedi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçen Beşiktaş'ın 3-2 mağlubiyetiyle sonuçlanan derbinin yankıları sürerken, son düdüğün ardından Siyah-Beyazlılar'ın soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Başkan Serdal Adalın'nın acil bir toplantı yapılmasını istediği öğrenilirken karşılaşmanın henüz 26. dakikasında kırmızı kart gören kaptan Orkun Kökçünün maçın gidişatını değiştiren bu olayın ardından büyük bir pişmanlık yaşadığı öğrenildi.

ADALI ÇOK SİNİRLENDİ

Soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı, takım kaptanını yanına çağırarak sert ifadeler kullandı. Adalı, "Dakika 26. Takım öndeyken böylesine bir hata kabul edilemez. Takımın sinir uçlarıyla oynadın, hocanı, arkadaşlarını, taraftarı üzdün. Avrupa'da eğitim almış, üst düzeyde oynamış bir futbolcusun. Bu yaptığın, Beşiktaş kaptanına yakışmadı" sözleriyle Orkun’a tepkisini dile getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başkanın bu sözleri karşısında Orkun Kökçü, gözyaşlarını tutamadı. Milli futbolcu, yaşananların bir anlık sinirle geliştiğini belirterek, "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Soyunma odasında herkesten özür diledim. Şimdi de sizden ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN HELALLİK İSTEDİ

Orkun Kökçü’nün yalnızca başkandan değil, tüm camiadan özür dilediği öğrenildi. Deneyimli oyuncu, yönetimden teknik ekibe, takım arkadaşlarından kulüp personeline kadar herkesten helallik istedi. Kaptanın bu davranışı, hem takım içinde hem de yönetim nezdinde takdirle karşılandı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Serdal Adalı kırmızı kart Orkun Kökçü son dakika beşiktaş fenerbahçe
En Çok Aranan Haberler

