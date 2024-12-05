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Günlerce yoğun bakımda kalmış iki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar son halini yayınladı! ''Merhaba hayat''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.12.2024 16:21
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Evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılıp günlerce yoğun bakımda tutulan Reha Muhtar iki kez entübe edilmişti. Geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Reha Muhtar, Bebek'te görüntülenmiş yanındakilerin yardımıyla yürüdüğü görülmüştü. Reha Muhtar şimdi de son halini paylaştı.

Günlerce yoğun bakımda kalmış iki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar son halini yayınladı! ''Merhaba hayat''

Reha Muhtar, 19 Ağustos günü Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı.

Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen ünlü isim geçtiğimiz günlerde taburcu edildi.

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"SAĞLIK HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY"

Geçtiğimiz haftalarda hastaneden çıkan Reha Muhtar, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” ifadelerini kullanmıştı.

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"MERHABA HAYAT"

Reha Muhtar şimdi de son halini paylaştı. Sosyal medya hesabından yeni bir karesini yayınlayan Muhtar bu paylaşımına 'Merhaba hayat' notunu düştü.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'çok geçmiş olsun', 'sizi yeniden görmek çok güzel', 'Allah bir daha göstermesin' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Reha Muhtar
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