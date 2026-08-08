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Devrim Özkan'ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı

Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle adından söz ettiren Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte yeni projelerden teklif almaya başladı. 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filmiyle anlaşmaya varan Devrim Özkan filminin basın toplantısında acı bir haber aldı.

Devrim Özkan'ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı
Öznur Yaslı İkier

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte teklif üstüne teklif aldı.

Güzel oyuncu 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolde olmak için anlaşma sağladı. Mehmet Günsür, Devrim Özkan ve Serkan Altunorak'ı başrollerinde buluşturan 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminin çekimleri tamamlandı.

Devrim Özkan ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı 1

Filmin basın toplantısında kameralar karşısına geçen ekipten Devrim Özkan, aldığı acı haberle sarsıldı.

Devrim Özkan ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı 2

"BABAANNEMİ KAYBETTİM"
Ünlü oyuncu, duygusal anlar yaşayarak, "Bugün babaannemi kaybettim ama bu film onun ruhuna gitsin" ifadelerini kullandı.

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devrim özkan
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