Devrim Özkan'ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte teklif üstüne teklif aldı.

Güzel oyuncu 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolde olmak için anlaşma sağladı. Mehmet Günsür, Devrim Özkan ve Serkan Altunorak'ı başrollerinde buluşturan 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminin çekimleri tamamlandı.

Filmin basın toplantısında kameralar karşısına geçen ekipten Devrim Özkan, aldığı acı haberle sarsıldı.

"BABAANNEMİ KAYBETTİM"

Ünlü oyuncu, duygusal anlar yaşayarak, "Bugün babaannemi kaybettim ama bu film onun ruhuna gitsin" ifadelerini kullandı.