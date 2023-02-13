Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz hakkındaki iddialar sonrası aile isyan etti! CZN Burak ise çalışma yapan görevlilerin açıklamasını paylaştı

"Taha Duymaz öldü mü?" sorusu günlerdir merak ediliyor. Gülben Ergen'in iddiasının yalanlanmasından sonra ortaya çeşitli iddialar atıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan depremden sonra Hatay'da günlerdir göçük altında olan Duymaz'ın ailesinin cenazeyi reklam için sakladığı iddiası bile gündeme geldi.

TAHA DUYMAZ'IN AİLESİ İSYAN ETTİ

Bu iddialar herkesi şoke ederken aile yaşananlara isyan etti. Taha Duymaz'ın kardeşleri "Burada acımızı yaşayamıyoruz. Perişan durumdayız saçma sapan haberlerle bizi zor duruma bırakıyorsunuz" dedi.

CZN BURAK GÖREVLİLERLE KONUŞTU

Günlerdir enkaz çalışmaları için çabalayan CZN Burak ise o binada çalışma yapan arama kurtarma görevlileriyle konuştu. Ünlü isme konuşan yetkililer "Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız" dedi.

CZN Burak "Şu an içeride de iki tane canlı bekliyorlarmış inşallah bir an önce çıkarlar" dedi.

