Günlerdir entübeydi! Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi! Bu defa kızı açıkladı

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Turgut Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi. Günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi.

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Boran; "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ

Maddi sıkıntılar yüzünden akıllı ilaç tedavisine başlayamayan Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmış ve tedavi masrafları için yardım toplanmıştı.

Ünlü türkücü TikTok'ta kendi hesabından çocuklarına isyan etmişti. "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini dile getirmişti.