Günlerdir entübe olan Ankaralı Turgut'ın kızı kardeşlerine isyan etti! 'Seni bu hale getiren...'

Ankaralı Turgut olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Öldüğü yönünde haberler çıkan Karataş'ın durumu kötüye gitmişti ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

Maddi sıkıntılardan dolayı akıllı ilaç tedavisine başlayamayan Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve tedavi masrafları için yardım toplanmıştı. Ünlü türkücü TikTok'ta kendi hesabından çocuklarına isyan etti. "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.

KIZI İSYAN ETTİ: "SENİ BU HALE GETİREN O YARATIKLARI..."

akciğer kanseriyle mücadele eden ve hastanede yatan 61 yaşındaki şarkıcı Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medyadan kardeşlerine isyan etti. Babasının haftalar önce katıldığı yayını paylaşan Boran, ''Her şeyin zamanı ve vakti var. Babam sen rahat ol iyi ol. Bana geri dön. Sarı kızın seni bekliyor. Şimdi herkes oynasın oyununu meydan onların'' dedi.

Boran, kardeşlerine ithafen yazdığı mesajda, ''Babam sen bu sırtlanları doyuramadın. Senin hakkını Allah sorsun evlat denen bu mahluklara. Seni bu hale getiren o yaratıkları Allah'a havale ediyorum babam'' sözlerini yazdı.

"DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"

Eylem Boran başka bir paylaşımında ise babasının durumunun daha da kötüye gittiğini söyledi. "Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" dedi.