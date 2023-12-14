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Günlerdir gündemde olan Eylül Öztürk hakkında Hakan Ural'dan olay ifadeler! "Niye gelmiyorsun derdim ama geliyorsun"

14.12.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat davasından sonra gündemden düşmeyen Eylül Öztürk'ün mal varlıklarına el konuldu. Hakan Ural yaptığı programda Eylül Öztürk'e dair iddialı sözler söyledi. Ural konuşmasında "Bu kadar linç edildiğinin, ülkende suçlandığının şikayetçisisin niye gelmiyorsun derdim ama geliyorsun. Helal olsun" diyerek dikkat çekti.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi ve yaklaşık olarak 600'den fazla fenomen inceleme altına alındı. Bu isimlerden biri kısa süre önce Amerika’ya taşınan Eylül-Kenan Öztürk çifti oldu.

Tüm mal varlığına el konulan ve şirketlerine kayyım atanan Eylül Öztürk, günlerdir Dilan Polat'la nasıl tanıştığı, nasıl küstüğü, nasıl para kazandığı ve Amerika'daki evlerini nasıl aldığını açıklıyor. Hakan Ural yaptığı programda Eylül Öztürk'e dair iddialı sözler söyledi.

hakan ural

"BELGELERİYLE TATMİN ETMİŞ"

Ural, ''Eylül Öztürk çok iddialı. Belgelerle konuşuyor. Murat Ağırel'i belgeleriyle tatmin etmiş anladığım kadarıyla. Bu kadar linç edildiğinin, ülkende suçlandığının şikayetçisisin niye gelmiyorsun derdim ama geliyorsun. Helal olsun.

İlk önce lehine olanları anlatıyorum. Belge paylaşıyor tek tek neyi nereden kazandığını, evleri nasıl aldığını hepsini anlatıyor. Aksi ispat olana kadar benim için beyanı esastır" dedi.

hakan eylül

'MALLARINA NEDEN EL KONULDU?'

"Şunu soruyorum" diyerek soruları arka arkaya sıralayan Hakan Ural devamında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet o zaman sizi paketin içerisine mi alıp buradaki mal varlığınıza el koydu. Kayyım atadı şirketlerinize. Sizin söylediklerinizden şu çıkıyor. 'Benim bütün gelirim pirüpak vergimi de ödüyorum. Her şeyi hakkımla kazandım. Hiçbir suç işlemedim. Zaten en kısa zamanda ülkeme de geleceğim.' Bende o zaman düz düşünen bir vatandaş olarak diyorum ki bu kadının mallarına mülklerine neye istinaden el koydunuz? Bir de kayyım atadınız. Onun geri dönüşü de yok.

hakan

'BU FİLMİN SONUNU ÇOK MERAK EDİYORUM'

Eğer siz burada haklı çıkarsanız. Söylediğiniz gibi buraya geldiniz belgeleri ibra ettiniz. Bir baktılar ki kadının geliri belli gideri belli vergisini ödemiş. Bütün gelirlerini beyan ediyor. O zaman siz devletin geri dönülmez size verdiği hasardan maddi büyük tazminat alırsınız devletten. Çünkü kayyım atanan şirketin doğal olarak işleri düşer. Bunun da maddi zararı hesaplanamaz. Böyle de bir durum var. Bunu kim açıklayabilir?

Bir insanın emeğiyle biriktirdiği mala böyle çöker gibi el koyamaz ki devlet. Kayyım atamaz. Dolayısıyla ben bu filmin sonunu çok merak ediyorum."

evleri

Hakan Ural, Eylül Öztürk'ün Amerika'daki evlerini nasıl aldığını da programda ele alırken 'İtibarlı gördüğünüz tüm meslek sahiplerinin tamamı bu dünyada yüzyıl maaş alsa iki tane Amerika'da ev alamaz' ifadelerini kullandı.

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Hakan Ural Eylül Öztürk sosyal medya söyledi
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