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Günlerdir kayıptı ailesi o gerçeği canlı yayında öğrendi! Müge Anlı ne diyeceğini şaşırdı! Yakın arkadaşı açıkladı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.11.2024 15:53
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Ankara Sincan'daki evinden 'Yürüyüşe gidiyorum' diyerek evden çıkan 56 yaşındaki iki çocuk babası Abit Yücel'in ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Canlı yayında kayıp Yücel'le ilgili arkadaşı şaşırtan bir gerçeği açıkladı.

Günlerdir kayıptı ailesi o gerçeği canlı yayında öğrendi! Müge Anlı ne diyeceğini şaşırdı! Yakın arkadaşı açıkladı...

İki çocuk babası 56 yaşındaki Abit Yücel'i aramak için Müge Anlı'ya başvuran ailesi öğrendikleri gerçeklerle sarsıldı. Ankara Sincan'da yaşayan Yücel, 'Yürüyüşe gidiyorum' diyerek evden çıkıyor ve ortadan kayboluyor.

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MAİLLERE BAKINCA ŞOKE OLDULAR!

Babalarının kaybının ardından oğlu, babası Abit Yücel'in mail hesabına girince beklemedikleri bir manzarayla karşılaşıyor. Farklı erkeklere kendi hesabından 433 Bin TL para aktardığını öğreniyor. Bankadan kredi çektiğini öğrenmelerinin ardından bütün birikimlerini sakladıkları yere bakınca 1 Milyon TL'nin yerinde olmadığını görüyorlar. Anlı, ayrıca "Oğlu bedelli askerliğe gidecekmiş o parayı da alarak evden ayrılmış gitmiş." dedi.

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17 YAŞINDAKİ KIZLA YAZIŞTI!

Abit Yücel'in arkadaşı Erbil Bey yayına bağlanınca şaşırtan gerçeği açıkladı. Erbil Bey, Abit Yücel'in Whatsap'tan bir kızla yazıştığını söyledi. "Orada ailesi yakalamış. Kız 17 yaşında reşit değil. Annesi babası yakalamış mahkemeye vermişler. Mahkeme uzlaşmaya göndermiş. Kızın ailesine 300 Bin TL para vermiş. Bana kendisi anlattı. 'Avukat tuttum 100 Bin TL avukata verdim' dedi." ifadelerini kullandı. Ayrıca Erbil Bey, Yücel'in "Beni ancak intihar kurtarır" dediğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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