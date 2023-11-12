Günlerdir yoğun bakımdaydı! Metin Uca'nın sağlığı nasıl?

3 Kasım'da trafik kazası geçiren televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca'nın sağlık durumu merak edildi. Metin Uca son olarak kritik bir ameliyat olmuştu ve yoğun bakımdaydı. Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri menajeri Kübra Kalem Baykara açıkladı.

Uca'nın yakın zamanda taburcu olacağını, ek tedavisinin evde devam edeceğini söyleyen menajeri, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlarımız, değerli sevenlerimiz, Metin Uca’nın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri bekleyen binlerce mesaj alıyorum. Bu kadar seveninin olması beni hem mutlu ediyor hem duygulandırıyor. Endişelerinizi gidermek ve sizleri de mutlu etmek için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim.

"9 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA OLMASININ SEBEBİ..."

Canımız Metin’in sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. 9 gündür yoğun bakımda olmasının sebebi, anlık takibin önemi için tedbir amaçlı. Doktorları, yakın zamanda taburcu olacağını, evde devam edilecek ek tedaviyle kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını söylüyor.

Kıymetlimiz Metin Uca, enfeksiyon riski ve ek tedavi nedeniyle, doktorların önerisiyle bir süre daha sizlerden ayrı kalacak. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.

Biraz daha sabır… Yakın bir arkadaşının dediği gibi ‘Sevgimizi sabırla büyütelim.’ Tamamen iyileştiğinde ise tüm sevenleriyle ilk buluşmamızı sahnede gerçekleştireceğiz. Bu anı heyecanla bekliyor. İlk gösterisini gerçekleştirmek için üstün çaba gösterip hızla iyileşeceğine eminim."





