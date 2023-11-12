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Şeyma Subaşı fena dalga konusu oldu! Fayansları yamulttu... "Dikkat çekmek için rezil olmaya gerek yok"

12.11.2023 13:31 | Son Güncelleme:
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İkinci kez evlenen ve evliliği kısa süre Şeyma Subaşı son paylaşımıyla dalga konusu oldu. Photoshop'u abartan Şeyma Subaşı fayansları yamulttuğu pozunu paylaşınca "Dikkat çekmek için rezil olmaya gerek yok" yorumlarına sebep oldu.

Acun Ilıcalı'dan sonra Meedo ile evlenen ve evliliğinde psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşanan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü.

Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Photoshop'u abarttı. Duvar fayanslarını bile yamultan Şeyma Subaşı'nın bu detayı fark etmemiş olmasına ise çoğu kişi inanmadı.

'Miami'den sonra hâlâ İstanbul saat dilimine uyum sağlamaya çalışıyorum... Jet lag gerçek!' yazdığı fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı dalga konusu oldu.

Ekran Alıntısı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına "Dikkat çekmek için rezil olmaya gerek yok" yorumları yağdı.

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
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