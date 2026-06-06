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Eski manken Bilun Dohmen Bodrum'daki evini satışa çıkardı! Özgür Özel hamlesi dikkat çekti

90'ların popüler isimlerinden eski manken Bilun Dohmen, Bodrum Kumbahçe'deki evini satışa çıkardı. Dohmen, elde edeceği geliri CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in çalışmaları için bağışlayacağını açıkladı.

Eski manken Bilun Dohmen Bodrum'daki evini satışa çıkardı! Özgür Özel hamlesi dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

20 yıl boyunca İtalya, Amerika, Fransa, Almanya gibi birçok ülkede podyuma çıkan Bilun Dohmen uzun zamanlar Bodrum'da sessiz sakin bir yaşam sürüyor.

Eski manken şimdi Bodrum'daki evini satışa çıkarmasıyla gündeme geldi. Dohmen, evin satışından elde edilecek gelirle Özgür Özel'e seçim otobüsü bağışlayacağını açıkladı.

Eski manken Bilun Dohmen Bodrum daki evini satışa çıkardı! Özgür Özel hamlesi dikkat çekti 1

Dohmen paylaşımında; "Bodrum'un en güzel yeri Kumbahçe'de satılık daire. Buradan alınan parayla Özgür Özel Başkan'a seçim otobüsü bağışlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Eski manken Bilun Dohmen Bodrum daki evini satışa çıkardı! Özgür Özel hamlesi dikkat çekti 2

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Anahtar Kelimeler:
Manken Bodrum Özgür Özel
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