Günlerdir yoğun bakımdaydı... Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba taburcu oldu! Yemek yiyemiyor, mamayla besleniyor

Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi filmlerle 80'li yıllara damgasını vuran Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba yaklaşık 3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirdi.

FİZİK TEDAVİ GÖRECEK

Günlerdir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta oyuncu sonunda taburcu oldu. Magazinsortie'de yer alan habere göre; bir süre evinde tedavi görecek olan ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacak.

YEMEK YEMİYOR, MAMAYLA BESLENİYOR

Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." diye konuştu.