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Günlerdir yoğun bakımdaydı... Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba taburcu oldu! Yemek yiyemiyor, mamayla besleniyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.05.2024 17:36
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Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Ahu Tuğba yaklaşık 3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırıldığı öğrenilen Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Katolik Hastanesi'nden taburcu olan ünlü isim fizik tedavi görmeye başlayacak.

Günlerdir yoğun bakımdaydı... Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba taburcu oldu! Yemek yiyemiyor, mamayla besleniyor

Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi filmlerle 80'li yıllara damgasını vuran Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba yaklaşık 3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirdi.

yeşilçam ahu

FİZİK TEDAVİ GÖRECEK

Günlerdir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta oyuncu sonunda taburcu oldu. Magazinsortie'de yer alan habere göre; bir süre evinde tedavi görecek olan ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacak.

kapak ahu

YEMEK YEMİYOR, MAMAYLA BESLENİYOR

Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." diye konuştu.

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Ahu Tuğba yeşilçam
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