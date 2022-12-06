Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı

Amerikalı rock grubu Guns N’ Roses, Teksas’ta bir silah dükkanına dava açtı. Grup, Tekas’taki silah mağazasının Guns and Roses adını "onay, lisans veya izin" olmaksızın kullandığı gerekçesiyle değiştirmesini istiyor.

Türkçesi "silahlar ve güller" olarak Guns N ‘Roses, ateşli silahların yanı sıra gül de satan mağazanın, çiçekleri yalnızca adın kullanılmasını haklı çıkarmak için sattığını iddia etti.

Guns and Roses adlı mağazanın 2014'te ticari başvuru yaptığı ve 2016'da açıldığı öğrenildi. Grubun dava açmadan önce 2019’da bir durdurma ve vazgeçme dilekçesi verdiği, ancak mağazanın isimlerinde ısrar ettiği bildirildi.

Kendini "Amerika'nın en büyük çevrimiçi ateşli silahlar ve aksesuarları alışveriş merkezi" olarak tanımlayan mağazada çeşitli tabancalar, tüfekler, yarı otomatik silahlar ve dergilerin yanı sıra gül buketleri de satılıyor.





