MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı

Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı

06.12.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses, Teksas'ta kendi ismini taşıyan bir silah mağazasından adını değiştirmesini ve bir miktar tazminat ödemesini istiyor.

Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı

Amerikalı rock grubu Guns N’ Roses, Teksas’ta bir silah dükkanına dava açtı. Grup, Tekas’taki silah mağazasının Guns and Roses adını "onay, lisans veya izin" olmaksızın kullandığı gerekçesiyle değiştirmesini istiyor.

SPL5117343_013

Türkçesi "silahlar ve güller" olarak Guns N ‘Roses, ateşli silahların yanı sıra gül de satan mağazanın, çiçekleri yalnızca adın kullanılmasını haklı çıkarmak için sattığını iddia etti.

SPL5117343_017

Guns and Roses adlı mağazanın 2014'te ticari başvuru yaptığı ve 2016'da açıldığı öğrenildi. Grubun dava açmadan önce 2019’da bir durdurma ve vazgeçme dilekçesi verdiği, ancak mağazanın isimlerinde ısrar ettiği bildirildi.

SPL5118331_010

Kendini "Amerika'nın en büyük çevrimiçi ateşli silahlar ve aksesuarları alışveriş merkezi" olarak tanımlayan mağazada çeşitli tabancalar, tüfekler, yarı otomatik silahlar ve dergilerin yanı sıra gül buketleri de satılıyor.

SPL5420018_007

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çakallarla Dans 6 seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor! Çakallarla Dans 6 seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor!
Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurduMilyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu
Sevgilisi kenarda durmak için hamle yapınca...Sevgilisi kenarda durmak için hamle yapınca...
Anahtar Kelimeler:
guns n roses aksesuarlar

En Çok Okunan Haberler

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Fenomen Çılgın Dondurmacı transparan kıyafetli müşterisiyle dans etti! Binlerce izlenme aldı

Fenomen Çılgın Dondurmacı transparan kıyafetli müşterisiyle dans etti! Binlerce izlenme aldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Kocasıyla evdeki diyaloğunu anlattı! "Biz şimdi evlendik..."

Kocasıyla evdeki diyaloğunu anlattı! "Biz şimdi evlendik..."

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.