SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür!

Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür!

25.10.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında derbi maçta Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, Vodafone Park'ta oynadığı 6. maçta da galibiyet elde edemedi. Maç sonu beIN SPORTS'ta yayınlanan programda Güntekin Onay'ın mikrofonu açık kalınca ettiği küfür herkes tarafından duyuldu.

Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında faaliyete geçen stadı Vodafone Park'ta oynadığı 6. maçta da galibiyet elde edemedi.

Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynadığı ilk maçta rakibi ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu statta sonraki 5 sezonda yaptığı 5 karşılaşmayı da yitirdi.

YAYINDA KÜFÜR

Maç sonu beIN SPORTS'ta yayınlanan programda Güntekin Onay'ın mikrofonu açık kaldı. Tam reklama girecekken rejideki kişilere seslenen Güntekin Onay, ''ulan programın anasını...'' diyerek isyan etti. Mikrofonu açık kalan tecrübeli sunucuyu araya giren reklam kurtardı ve devamındaki sesler duyulmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi!Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

Vitor Pereira'nın yerine tanıdık isim!

Vitor Pereira'nın yerine tanıdık isim!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi!

Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.