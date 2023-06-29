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Güntekin Onay'dan sürpriz karar!

29.06.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

beINSports'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ünlü spiker ve moderatör Güntekin Onay, gelecek sezon beINSports'ta olmayacağını duyurdu.

Güntekin Onay'dan sürpriz karar!

beINSports'ta önemli bir ayrılık yaşandı. Bir süredir kanalda moderatörlük yapan Güntekin Onay, kanalla yollarını ayırdı. Gelecek sezon farklı bir platformda görev alması beklenen Onay'ın kararını kısa süre içinde vereceği öğrenildi.

YENİ ADRESİ YOUTUBE

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Dijital medyanın yükselişinden dolayı bu kararı aldığı öğrenilen Güntekin Onay'ın yüksek ihtimalle YouTube'da yayın yapan bir spor kanalına geçeceği iddia edildi.

UZUN SÜREDİR TELEVİZYONLARDAYDI

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Kariyerinin neredeyse tamamını televizyon önünde geçiren Güntekin Onay'ın bu hamlesi yeni sezon öncesi futbol severler tarafından sürpriz niteliğinde karşılandı.

(Ajansspor)


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