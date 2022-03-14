Güntekin Onay'dan Vitor Pereira ile ilgili flaş iddia

beIN SPORTS'ta görev alan Güntekin Onay'dan ortalığı karıştıracak bir bilgi paylaşıldı. Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira hakkında ilginç ifadeler kullanan Onay'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"VITOR PEREIRA İNANMIYORMUŞ!"

Güntekin Onay, İsmail Kartal ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İsmail Hoca ile göreve geldikten sonra konuşmuştum. 'Takım fizik kondisyon yapmamış. Zaten Vitor Pereira inanmıyormuş. Maçlar oynanıyor, yükleme yapamayız. Yavaş yavaş olacak' demişti. Zamanla Fenerbahçe gelişti. İsmail Hoca'nın ilk teşhisi doğruydu." ifadelerini kullandı.

