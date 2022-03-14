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Güntekin Onay'dan Vitor Pereira ile ilgili flaş iddia

14.03.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevcut yayıncı kuruluşta moderatörlük yapan Güntekin Onay, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili flaş bir detay paylaştı. Güntekin Onay, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Onay, "Takım fizik kondisyon yapmamış. Zaten Vitor Pereira inanmıyormuş” ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay'dan Vitor Pereira ile ilgili flaş iddia

beIN SPORTS'ta görev alan Güntekin Onay'dan ortalığı karıştıracak bir bilgi paylaşıldı. Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira hakkında ilginç ifadeler kullanan Onay'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"VITOR PEREIRA İNANMIYORMUŞ!"

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Güntekin Onay, İsmail Kartal ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İsmail Hoca ile göreve geldikten sonra konuşmuştum. 'Takım fizik kondisyon yapmamış. Zaten Vitor Pereira inanmıyormuş. Maçlar oynanıyor, yükleme yapamayız. Yavaş yavaş olacak' demişti. Zamanla Fenerbahçe gelişti. İsmail Hoca'nın ilk teşhisi doğruydu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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