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Güntekin Onay'ın İsmail Kartal yorumu sosyal medya gündemine oturdu! '16 maçtır kıyafetini değiştirmiyor!'

08.10.2023 21:48 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda taraftarlarla buluştu. beIN Sports moderatörü Güntekin Onay'dan ise dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve oldukça yüksek tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Kanarya, rakibini 2-0 mağlup ederek ligde 8'de 8 yaptı.

Milli araya Süper Lig lideri olarak giren Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazandı ve toplamda 16'da 16 yaptı.

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Büyük bir başarıya imza atan sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal için ise beIN Sports moderatörü Güntekin Onay'dan esprili bir yorum geldi.

"16 MAÇTIR KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİYOR"

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Güntekin Onay, "İsmail Kartal'ı tebrik ediyoruz. Totemi bozmamak için 16 maçtır kıyafetini değiştirmiyor. Ancak havalar soğuyunca ne olacak merak ediyorum.️" ifadelerini kullandı.

Onay'ın yorumu, sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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