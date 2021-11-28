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Güntekin Onay: Siopis, Kante gibi

28.11.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güntekin Onay, Trabzonspor'un Yunan orta sahası Manolis Siopis için övgü dolu ifadeler kullandı.

Güntekin Onay: Siopis, Kante gibi
Manolis Siopis

Manolis Siopis

YUN Yunanistan
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirme yapan Güntekin Onay, bordo-mavililerin orta sahası Manolis Sipolis için övgü dolu ifadeler kullandı.

"KANTE GİBİ"

Yunan orta saha oyuncusunu, Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kente'ye benzeten Onay, "Siopis her eve lazım, öyle bir oyuncu. Her yere basıyor, hiç yorulmuyor. N'Golo Kante'nin Yunan versiyonu gibi. Enerjisi hiç bitmiyor, top kazanıyor. Kazandığı topları iyi kullanıyor. Tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Siopis, bu sezon Trabzonspor'un ligde oynadığı 14 maçta da süre aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Manolis Siopis
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