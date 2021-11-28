Güntekin Onay: Siopis, Kante gibi

Trabzonspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirme yapan Güntekin Onay, bordo-mavililerin orta sahası Manolis Sipolis için övgü dolu ifadeler kullandı.

"KANTE GİBİ"

Yunan orta saha oyuncusunu, Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kente'ye benzeten Onay, "Siopis her eve lazım, öyle bir oyuncu. Her yere basıyor, hiç yorulmuyor. N'Golo Kante'nin Yunan versiyonu gibi. Enerjisi hiç bitmiyor, top kazanıyor. Kazandığı topları iyi kullanıyor. Tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Siopis, bu sezon Trabzonspor'un ligde oynadığı 14 maçta da süre aldı.

