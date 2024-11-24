Güntekin Onay, Van Bronckhorst'u hedef aldı! "Bunlar teknik adama yazılır" dedi ve ağır eleştiri yöneltti...

Süper Lig'e verilen milli ara sona ererken 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarının önünde Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Güntekin Onay, çarpıcı yorumlarda bulunarak yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

"BEŞİKTAŞ, DİMDİK AŞAĞI İNİYOR"

Maçı değerlendiren Güntekin Onay, "Futbolcular maçlardan sonra böyle açıklamalar yapar. Aslında konuşacakları yer sahanın içi. Futbolcu sahada her şeyini verecek, Göztepeliler gibi. Sonra sonuç alır mı alamaz mı ayrı konu. Sezona çok iyi başlayan bir takım. Bu hikayede tuhaflık var. Süper Kupa'da 5-0, ligde arka arkaya farklı galibiyetler ve güçlü oyunlar... Grafik yukarıdan başladı, dimdik aşağı iniyor. Bu keskin bir düşüş. Puan kaybettiği maçların hepsini kazanması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

"SAÇMA SAPAN DEĞİŞİKLİKLERİYLE..."

Van Bronckhorst'un değişikliklerini eleştiren Güntekin Onay, "Gaziantep'e karşı saçma sapan değişiklikleriyle takım geriye gitti, oyunu Gaziantep'e verdi, Gaziantep haklı beraberlik aldı. 75 dakika 10 kişi oynamış Trabzonspor karşısında yine yaptığı oyuncu değişiklikleri... Gol lazım Immobile'yi çıkarıyor. Orası 1-1 bitti. Etti mi 4 puan hoca hatalarıyla. Geliyorum bugüne. Masuaku önde başlıyor, Emirhan sol bekte..." sözleriyle isyan etti.

"PUAN KAYIPLARI TEKNİK ADAMA YAZILIR"

Onay, açıklamalarını "Kopuk oyunla 2-0'ı buluyorsun. Sonra 60'a kadar bekliyor. Al Musrati'nin yürüyecek hali yok. 5'li savunma arasında Semih tek kalıyor. Beşiktaş üstün oynuyor gözükürken Göztepe 2 gol buldu. Kasımpaşa maçı keza öyle, 1-0 öne geçip kaybetti. Başakşehir en formsuz takım, krizde, pozsiyon bulamadı. Bu 5 maçta 15 puan alabilecekken 3 puan aldı Beşiktaş. Bunlar teknik adama yazılacak şeyler." ifadeleriyle sonlandırdı.