SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Güntekin Onay, Van Bronckhorst'u hedef aldı! "Bunlar teknik adama yazılır" dedi ve ağır eleştiri yöneltti...

Güntekin Onay, Van Bronckhorst'u hedef aldı! "Bunlar teknik adama yazılır" dedi ve ağır eleştiri yöneltti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 22:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü maçından da puansız ayrıldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Güntekin Onay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güntekin Onay, Van Bronckhorst'u hedef aldı! "Bunlar teknik adama yazılır" dedi ve ağır eleştiri yöneltti...

Süper Lig'e verilen milli ara sona ererken 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarının önünde Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Güntekin Onay, çarpıcı yorumlarda bulunarak yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

"BEŞİKTAŞ, DİMDİK AŞAĞI İNİYOR"

Screenshot_4

Maçı değerlendiren Güntekin Onay, "Futbolcular maçlardan sonra böyle açıklamalar yapar. Aslında konuşacakları yer sahanın içi. Futbolcu sahada her şeyini verecek, Göztepeliler gibi. Sonra sonuç alır mı alamaz mı ayrı konu. Sezona çok iyi başlayan bir takım. Bu hikayede tuhaflık var. Süper Kupa'da 5-0, ligde arka arkaya farklı galibiyetler ve güçlü oyunlar... Grafik yukarıdan başladı, dimdik aşağı iniyor. Bu keskin bir düşüş. Puan kaybettiği maçların hepsini kazanması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

"SAÇMA SAPAN DEĞİŞİKLİKLERİYLE..."

437618_BESIKTAS---GOZTEPE-MACI-FOTO-HUSEYIN-YA

Van Bronckhorst'un değişikliklerini eleştiren Güntekin Onay, "Gaziantep'e karşı saçma sapan değişiklikleriyle takım geriye gitti, oyunu Gaziantep'e verdi, Gaziantep haklı beraberlik aldı. 75 dakika 10 kişi oynamış Trabzonspor karşısında yine yaptığı oyuncu değişiklikleri... Gol lazım Immobile'yi çıkarıyor. Orası 1-1 bitti. Etti mi 4 puan hoca hatalarıyla. Geliyorum bugüne. Masuaku önde başlıyor, Emirhan sol bekte..." sözleriyle isyan etti.

"PUAN KAYIPLARI TEKNİK ADAMA YAZILIR"

Screenshot_5

Onay, açıklamalarını "Kopuk oyunla 2-0'ı buluyorsun. Sonra 60'a kadar bekliyor. Al Musrati'nin yürüyecek hali yok. 5'li savunma arasında Semih tek kalıyor. Beşiktaş üstün oynuyor gözükürken Göztepe 2 gol buldu. Kasımpaşa maçı keza öyle, 1-0 öne geçip kaybetti. Başakşehir en formsuz takım, krizde, pozsiyon bulamadı. Bu 5 maçta 15 puan alabilecekken 3 puan aldı Beşiktaş. Bunlar teknik adama yazılacak şeyler." ifadeleriyle sonlandırdı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 4
Göztepe Göztepe

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Güntekin Onay beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

İstanbul'da katliam! 3 ayrı ilçede 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı! Cinayetlerin ardından intihar etti!

İstanbul'da katliam! 3 ayrı ilçede 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı! Cinayetlerin ardından intihar etti!

MYNET ÖZEL | TFF'de çok sıcak saatler! Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu Salı günü olağanüstü toplantı istedi söyledikleri gündem olacak!

MYNET ÖZEL | TFF'de çok sıcak saatler! Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu Salı günü olağanüstü toplantı istedi söyledikleri gündem olacak!

Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Cübbeli Ahmet'den şoke eden sözler: "Icardi, ebedi cehenneme gidecek

Cübbeli Ahmet'den şoke eden sözler: "Icardi, ebedi cehenneme gidecek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.