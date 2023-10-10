EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Günü geçmiş nasıl yazılır? Günü geçmiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günü geçmiş nasıl yazılır? Günü geçmiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

07.10.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz sözcük yönünden en zengin diller arasında bulunduğundan bazı kelimelerin yazımında karışıklık veya hatalı yazım sorunu yaşanabilmektedir. Herhangi bir sözcüğün yazımından emin olunmadığında sözlük sitelerine bakılması fayda sağlar. Bu siteler arasında ise en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu gösterilir. Dilimizde sıklıkla hatalı yazılan sözcüklerden biri günü geçmiş kelimesidir. Peki, günü geçmiş nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günü geçmiş sözcüğü hem gündelik konuşma dilinde hem de yazılı iletişimlerde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük çok fazla kullanılmasına rağmen yazım şeklinde sıklıkla hata yapılır. Böyle bir durumda günü geçmiş yazımı konusunda doğru bilgilere erişim sağlayabilmek için Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözcük sorgulatma seçeneği sunan internet sitesine bakılmaktadır. Bu site sayesinde kelimenin doğru yazımıyla beraber söyleniş biçimine de kolay yoldan ulaşım sağlanabilir.

Gün tutulması nasıl yazılır? Gün tutulması nasıl yazılır?

Günü geçmiş nasıl yazılır?

Günü geçmiş kelimesi gündelik sohbetlerde veya yazılı mecralarda karşımıza çıkan sözcükler arasında bulunur. Genellikle iki sözcükten meydana gelen kelime gruplarının yazımında kafa karışıklığı yaşanır. Kimi sözcükler bitişik yazılırken kimi kelimeler ise ayrı olarak kullanılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımı kadar ağızdan çıkan söyleniş tarzlarının da doğru olması gerekmektedir. Ayrıca kelimelerin ne mana taşıdığını bilmek ve manasını bilerek de kullanmak oldukça önemli bir konudur. Hem sözcüklerin yazımı hem okunuşları hem de anlamlarını doğru olarak veren sitelerin başında Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sitesi gelmektedir. Bu bağlamda günü geçmiş TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (Sıfat) Tarihi yeni olmayan.
  • (Sıfat) Son kullanma tarihi veya miladı geçmiş olan besin, yiyecek.
  • (Sıfat) Ay hali olmamış.
Bambaşka nasıl yazılır? Bambaşka nasıl yazılır?

Günü geçmiş ayrı mı yazılır?

Türkçemizde çok fazla kelime bulunmakla birlikte her kelimenin yazımında farklılık gözlemlenmektedir. Bu yüzden günü geçmiş bitişik mi yazılır konusu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük çoğu internet sitesinde ve yazılı mecralarda “günügeçmiş” olarak kullanılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun online hizmet veren ve kelime aratma fırsatı sunan sitesine bakıldığında bu sözcüğün bitişik olarak kullanılmadığını görmekteyiz. Yani bu kelime Türk Dil Kurumunun sözlük sitesine göre “günü geçmiş” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu kelimenin bitişik olarak yazılması, yazım hatası olarak kabul edilir. Buna göre günü geçmiş doğru yazılışı şöyledir:

  • Günü geçmiş (doğru kullanım)
  • Günügeçmiş (yanlış kullanım)
Balıksırtı nasıl yazılır? Balıksırtı nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı
Ne sınav var ne devamsızlık! Veliler dikkat: 'Hayalet' liseler türediNe sınav var ne devamsızlık! Veliler dikkat: 'Hayalet' liseler türedi
'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.