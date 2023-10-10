Günü geçmiş nasıl yazılır? Günü geçmiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günü geçmiş sözcüğü hem gündelik konuşma dilinde hem de yazılı iletişimlerde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük çok fazla kullanılmasına rağmen yazım şeklinde sıklıkla hata yapılır. Böyle bir durumda günü geçmiş yazımı konusunda doğru bilgilere erişim sağlayabilmek için Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözcük sorgulatma seçeneği sunan internet sitesine bakılmaktadır. Bu site sayesinde kelimenin doğru yazımıyla beraber söyleniş biçimine de kolay yoldan ulaşım sağlanabilir.

Günü geçmiş nasıl yazılır?

Günü geçmiş kelimesi gündelik sohbetlerde veya yazılı mecralarda karşımıza çıkan sözcükler arasında bulunur. Genellikle iki sözcükten meydana gelen kelime gruplarının yazımında kafa karışıklığı yaşanır. Kimi sözcükler bitişik yazılırken kimi kelimeler ise ayrı olarak kullanılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımı kadar ağızdan çıkan söyleniş tarzlarının da doğru olması gerekmektedir. Ayrıca kelimelerin ne mana taşıdığını bilmek ve manasını bilerek de kullanmak oldukça önemli bir konudur. Hem sözcüklerin yazımı hem okunuşları hem de anlamlarını doğru olarak veren sitelerin başında Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sitesi gelmektedir. Bu bağlamda günü geçmiş TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Sıfat) Tarihi yeni olmayan.

(Sıfat) Son kullanma tarihi veya miladı geçmiş olan besin, yiyecek.

(Sıfat) Ay hali olmamış.

Günü geçmiş ayrı mı yazılır?

Türkçemizde çok fazla kelime bulunmakla birlikte her kelimenin yazımında farklılık gözlemlenmektedir. Bu yüzden günü geçmiş bitişik mi yazılır konusu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük çoğu internet sitesinde ve yazılı mecralarda “günügeçmiş” olarak kullanılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun online hizmet veren ve kelime aratma fırsatı sunan sitesine bakıldığında bu sözcüğün bitişik olarak kullanılmadığını görmekteyiz. Yani bu kelime Türk Dil Kurumunun sözlük sitesine göre “günü geçmiş” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu kelimenin bitişik olarak yazılması, yazım hatası olarak kabul edilir. Buna göre günü geçmiş doğru yazılışı şöyledir: