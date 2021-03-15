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Günün bomba iddiası! Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin başında Emre Belözoğlu olacak

15.03.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Günün bomba iddiası! Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin başında Emre Belözoğlu olacak

Fenerbahçe'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde büyük şok yaşanıyor. Süper Lig'in son sırasında yer alan Gençlerbirliği, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Reha Kapsal, Erol Bulut'un istifa edebileceğini ifade etti.

Son dakika... Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Gençlerbirliği'ne kendi sahasında mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de kötü gidişat taraftarı çok üzdü. Reha Kapsal, canlı yayında Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçebileceğini aktardı. Reha Kapsal, canlı yayında 'Yarın Emre Belözoğlu takımın başına geçebilir, Erol Bulut istifa edebilir...' yorumunu yaptı.

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"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık. Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık.Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor."


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
Fenerliler Beşiktaşı desteklemeli bu yolda. şikeci gsnin nasıl maçlar kazandığını Tüm Türkiye biliyor. olacaksa Adam gibi futbol oynayan Beşiktaş şampiyon olmalı. gs ilk 5 te olmayı bile haketrmiyor. hakemlerle şampiyonluk yarışına sokulmuş small kulüp
ne çizgisi ya sen FENERBAHÇE sin o göle mi takıldın 2 yedin 5 atacaksın bahane arama tamam ofsaytti ama bahane olamaz
mümkünse Emre Volkan Hepsi Gitsin

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