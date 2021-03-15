Günün bomba iddiası! Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin başında Emre Belözoğlu olacak

Son dakika... Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Gençlerbirliği'ne kendi sahasında mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de kötü gidişat taraftarı çok üzdü. Reha Kapsal, canlı yayında Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçebileceğini aktardı. Reha Kapsal, canlı yayında 'Yarın Emre Belözoğlu takımın başına geçebilir, Erol Bulut istifa edebilir...' yorumunu yaptı.

EROL BULUT MAÇ SONU İSYAN ETTİ: BİZE ÇİZGİLER FARKLI ÇİZİLİYOR

"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık. Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık.Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor."