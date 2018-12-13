SPOR

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Luis Muriel sesleri... Fenerbahçe'den Tolga Ciğerci kararı... Beşiktaş eski yıldızının peşinde... Günün transfer iddialarını sizler için derledik...

Günün transfer iddiaları (13 Aralık 2018)

Günün transfer iddiaları (13 Aralık 2018)

Galatasaray'ın Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Ersun Yanal'la sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe'nin Real Betis'te forma giyen golcü oyuncu Antonio Sanabria için girişimlere başladığı iddia edildi.

Ersun Yanal'la sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe'nin Real Betis'te forma giyen golcü oyuncu Antonio Sanabria için girişimlere başladığı iddia edildi.

Fransız ekibi Amiens'in geçtiğimiz günlerde Ömer Bayram için bilgi toplamaya başladığını ve devre arasında Galatasaray'a teklif götüreceğini belirtti.

Fransız ekibi Amiens'in geçtiğimiz günlerde Ömer Bayram için bilgi toplamaya başladığını ve devre arasında Galatasaray'a teklif götüreceğini belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto forması giyen Moussa Marega için "Eğer bu çocuğu alabilseydik, şu anda en az 15 puan daha fazla toplardık" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto forması giyen Moussa Marega için "Eğer bu çocuğu alabilseydik, şu anda en az 15 puan daha fazla toplardık" dedi.

İngiliz medyası, Galatasaray’ın Divock Origi’yi kiralamak için Liverpool’a başvuru yaptığını, ancak ret cevabı aldığını öne sürdü.

İngiliz medyası, Galatasaray’ın Divock Origi’yi kiralamak için Liverpool’a başvuru yaptığını, ancak ret cevabı aldığını öne sürdü.

Trabzonspor'da 117 dakikaya 3 gol sığdıran Caleb Ekuban'ın bonservisi alınacak. Ekuban’ın satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da 117 dakikaya 3 gol sığdıran Caleb Ekuban'ın bonservisi alınacak. Ekuban’ın satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer edeceği iddia edilen Alan Carvalho, "1 yıl daha sözleşmem var" diyerek kafaları karıştırdı.

Galatasaray'ın transfer edeceği iddia edilen Alan Carvalho, "1 yıl daha sözleşmem var" diyerek kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe'de hiç forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin sahalara dönmesi beklenenden uzun süreceği ortaya çıktı. Bu nedenle yönetim, bu futbolcu ile yolları ayıracak.

Fenerbahçe'de hiç forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin sahalara dönmesi beklenenden uzun süreceği ortaya çıktı. Bu nedenle yönetim, bu futbolcu ile yolları ayıracak.

Galatasaray'da Mangala ismi gündeme geldi. Mangala'nın bedelsiz kiralanıp maaşının City tarafından karşılanması ve sezon sonunda bonservisinin bedava alınması planlanıyor.

Galatasaray'da Mangala ismi gündeme geldi. Mangala'nın bedelsiz kiralanıp maaşının City tarafından karşılanması ve sezon sonunda bonservisinin bedava alınması planlanıyor.

Beşiktaş, Tolgay'ın kadro dışı bırakılması, Oğuzhan’ın formsuzluğu, Atiba'nın yaşlı olması nedeniyle eski yıldızı Gökhan İnler için temasa geçti.

Beşiktaş, Tolgay'ın kadro dışı bırakılması, Oğuzhan’ın formsuzluğu, Atiba'nın yaşlı olması nedeniyle eski yıldızı Gökhan İnler için temasa geçti.

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano için Flamengo'nun teklife hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano için Flamengo'nun teklife hazırlandığı belirtildi.

Bursaspor, Al Wahda’da 2 gol atabilen ve kulübüyle yol ayrımına gelen eski golcüsü Fernandao için şartlarını soruşturuyor.

Bursaspor, Al Wahda’da 2 gol atabilen ve kulübüyle yol ayrımına gelen eski golcüsü Fernandao için şartlarını soruşturuyor.

Galatasaray bir dünya yıldızını takıma kazandırmak istiyor. Hedefte Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Hollandalı süperstar Arjen Robben var.

Galatasaray bir dünya yıldızını takıma kazandırmak istiyor. Hedefte Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Hollandalı süperstar Arjen Robben var.

Leeds United'ın resmi olarak Beşiktaşlı Jeremain Lens için İstanbul’a geleceği ve devre arasında transferi bitireceği öğrenildi.

Leeds United'ın resmi olarak Beşiktaşlı Jeremain Lens için İstanbul’a geleceği ve devre arasında transferi bitireceği öğrenildi.

Galatasaray, Luis Muriel'i transfer etmeye çok yakın... Yönetim, Sevilla ve Kolombiyalı golcü ile prensipte anlaştı.

Galatasaray, Luis Muriel'i transfer etmeye çok yakın... Yönetim, Sevilla ve Kolombiyalı golcü ile prensipte anlaştı.

La Liga ekiplerinden Malaga, Cenk Gönen'i takımdan gönderme kararı aldı. Cenk transferi için "En skandal imzalardan biri" ifadesi kullanıldı.

La Liga ekiplerinden Malaga, Cenk Gönen'i takımdan gönderme kararı aldı. Cenk transferi için "En skandal imzalardan biri" ifadesi kullanıldı.

Ali Koç, ligin dibine demir atan takımı yeniden yapılandırmak için FFP anlaşmasını iptal etmeyi ciddi ciddi düşünüyor. Eğer bu gerçekleşirse, Cesc Fabregas için girişimler yeniden başlayacak.

Ali Koç, ligin dibine demir atan takımı yeniden yapılandırmak için FFP anlaşmasını iptal etmeyi ciddi ciddi düşünüyor. Eğer bu gerçekleşirse, Cesc Fabregas için girişimler yeniden başlayacak.

Trabzonspor'un yıldızı Hugo Rodallega, "Deportivo Cali ile görüştüğüm biliniyor. Ancak anlaştığım yönündeki haber kesinlikle doğru değil. Öyle bir durum yok" dedi.

Trabzonspor'un yıldızı Hugo Rodallega, "Deportivo Cali ile görüştüğüm biliniyor. Ancak anlaştığım yönündeki haber kesinlikle doğru değil. Öyle bir durum yok" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor onur kıvrak

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmesi feshedildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Fatih Terim'den kadro dışı kararı

Fatih Terim'den kadro dışı kararı

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Galatasaraylı Mariano'yla Flamengo ilgileniyor

G.Saraylı yıldıza teklif hazırlığı!

Abdurrahim Albayrak: Suç işlediğimizi zannetmiyorum

'Suç işlediğimizi zannetmiyorum'

Galatasaray'ın borcunun 2 milyar 971 milyon olduğu açıklandı

G.Saray'ın borcu açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.