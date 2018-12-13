Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Günün transfer iddiaları (13 Aralık 2018)

Günün transfer iddiaları (13 Aralık 2018)

Galatasaray'ın Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Ersun Yanal'la sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe'nin Real Betis'te forma giyen golcü oyuncu Antonio Sanabria için girişimlere başladığı iddia edildi.

Fransız ekibi Amiens'in geçtiğimiz günlerde Ömer Bayram için bilgi toplamaya başladığını ve devre arasında Galatasaray'a teklif götüreceğini belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto forması giyen Moussa Marega için "Eğer bu çocuğu alabilseydik, şu anda en az 15 puan daha fazla toplardık" dedi.

İngiliz medyası, Galatasaray’ın Divock Origi’yi kiralamak için Liverpool’a başvuru yaptığını, ancak ret cevabı aldığını öne sürdü.

Trabzonspor'da 117 dakikaya 3 gol sığdıran Caleb Ekuban'ın bonservisi alınacak. Ekuban’ın satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer edeceği iddia edilen Alan Carvalho, "1 yıl daha sözleşmem var" diyerek kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe'de hiç forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin sahalara dönmesi beklenenden uzun süreceği ortaya çıktı. Bu nedenle yönetim, bu futbolcu ile yolları ayıracak.

Galatasaray'da Mangala ismi gündeme geldi. Mangala'nın bedelsiz kiralanıp maaşının City tarafından karşılanması ve sezon sonunda bonservisinin bedava alınması planlanıyor.

Beşiktaş, Tolgay'ın kadro dışı bırakılması, Oğuzhan’ın formsuzluğu, Atiba'nın yaşlı olması nedeniyle eski yıldızı Gökhan İnler için temasa geçti.

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano için Flamengo'nun teklife hazırlandığı belirtildi.

Bursaspor, Al Wahda’da 2 gol atabilen ve kulübüyle yol ayrımına gelen eski golcüsü Fernandao için şartlarını soruşturuyor.

Galatasaray bir dünya yıldızını takıma kazandırmak istiyor. Hedefte Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Hollandalı süperstar Arjen Robben var.

Leeds United'ın resmi olarak Beşiktaşlı Jeremain Lens için İstanbul’a geleceği ve devre arasında transferi bitireceği öğrenildi.

Galatasaray, Luis Muriel'i transfer etmeye çok yakın... Yönetim, Sevilla ve Kolombiyalı golcü ile prensipte anlaştı.

La Liga ekiplerinden Malaga, Cenk Gönen'i takımdan gönderme kararı aldı. Cenk transferi için "En skandal imzalardan biri" ifadesi kullanıldı.

Ali Koç, ligin dibine demir atan takımı yeniden yapılandırmak için FFP anlaşmasını iptal etmeyi ciddi ciddi düşünüyor. Eğer bu gerçekleşirse, Cesc Fabregas için girişimler yeniden başlayacak.