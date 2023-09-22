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  4. Gupse Özay 'doğum fotoğrafı'nı paylaştı! "Bebek bizim değil..."

Gupse Özay 'doğum fotoğrafı'nı paylaştı! "Bebek bizim değil..."

22.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Lohusa' filmi ile 2024'te sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak olan Gupse Özay, bir yaşındaki kızı Jan Asya'nın fotoğrafı diye sosyal medyada paylaşılan kareye açıklık getirdi.

29 Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikâh masasına oturan Gupse Özay ile Barış Arduç'un mutlu evliliklerinden bir de kızları var. Gözlerden uzak bir hayat sürmeye dikkat çeken çift zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Gupse Özay son olarak bir paylaşım yaptı ve sosyal medyaya 'Jan Asya'nın fotoğrafı' şeklinde paylaşılan bir kareye tepki gösterdi.

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Söz konusu görüntünün montaj olduğunu vurgulayan oyuncu, doğumhanedeki fotoğrafla ilgili espri yapmayı da ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

Başarılı oyuncu paylaşıma "Doğumdan beri şu fotoğraf dolaşıyor internette. Bu biz değiliz. Bebek de bizim değil. Photoshop! Yeni fotoğraflarımızı alıp birleştirmişler! Ben full makyaj böyle bakımlı güzel doğurmadım inanın" dedi.


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