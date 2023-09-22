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Aleyna Tilki'nin sözlerine gelen yorumlardan sonra anne Havva Öztel patladı! "Sapkın davranışlarınız..."

22.09.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki, "Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım" diyerek ailelerine karşı isyan etti. Tilki'nin paylaşımları sonrası kendi sahneye ilk çıktığı yaşı hatırlatıldı. Gelen yorumlar üzerine ise anne Havva Öztel açıklama yaptı.

İddialı sahne kostümleriyle ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren 23 yaşındaki Aleyna Tilki "Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım" diyerek gündem oldu.

"'Güzel çocuk doğurdum' deyip çocuğun her karışını kendi uzvuymuş gibi çekip paylaşan bir de üstüne onun adına post atan ebeveynler yargılansın. Tacizcilerden farkları olmadığını düşünüyorum" diyen Tilki'ye ise kendisinin de çocuk yaşta sahneye çıktığı hatırlatıldı.

SSS

İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Havva Öztel ise gelen yorumlardan rahatsız olup bir açıklama paylaştı ve "Kızım kendi yeteneklerini ve hayallerini takip etmek konusunda büyük bir cesaret ve azim gösterdi. Bu benim için büyük bir gurur kaynağıdır. 16 yaşında birçok başarıya imza atarken bir yandan da sizlerin sözlü tacizlerine maruz kaldık. İnsanların bu kadar kötü olabileceğini öngöremediğim için kızlarımdan kendi adıma özür diliyorum" dedi.

"O ebeveynler yargılansın" diyerek isyan etti! "Tacizcilerden..." "O ebeveynler yargılansın" diyerek isyan etti! "Tacizcilerden..."

Aleyna Tilki'nin annesi kızının deneyiminden kaynaklı endişeli olduğunu ifade ederek "Toplumun daha anlayışlı ve saygılı bir yer olması gerektiğİni düşünüyorum. Sapkın davranış ve sözlü tacizleriniz bu çocuklara fazlasıyla zarar veriyor" dedi.

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Aleyna Tilki Model yaşında

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