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Gupse Özay’lı Eltilerin Savaşı filminden ilk kareler geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

Gupse Özay’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği Eltilerin Savaşı adlı filmden ilk kareler yayınlandı.

Başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Eltilerin Savaşı filmi ilk yolculuğuna başladı. Çekimleri İstanbul’da başlayan filmin senaryosunda yine Gupse Özay’ın imzası var.

Gupse Özay ve Merve Dizdar'ın Sultan ve Gizem adında iki eltiyi canlandıracağı film, bitmek bilmeyen bir rekabeti; iki elti arasındaki tatlı çekişmeleri ve yaşanan olayları konu ediniyor. Sultan ve Gizem'in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar eğlenceli bir dille beyazperdeye aktarılacak.

22 Temmuz tarihinde çekimlerine start veren Eltilerin Savaşı filminin yönetmenliğini Onur Bilgetay üstleniyor. Film, 31 Ocak 2020 tarihinde vizyonda olması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay Eltilerin Savaşı Merve Dizdar Ferit Aktuğ uraz kaygılaroğlu

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