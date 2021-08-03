YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Gurbetçi aile tatile geldiği Manavgat'ta evleri yananların yardımına koştu

Gurbetçi aile tatile geldiği Manavgat'ta evleri yananların yardımına koştu

03.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçedekilere su, gıda, kıyafet ve maddi yardımda bulunan 6 kişilik aileden Banu Özkaner: - "Cumaya kadar buradayız. Tatilin son gününe kadar elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olacağız" - "İlçedeki yangında zarar görenler için Almanya'daki akrabalarımız arasında da yardım kampanyası başlattık"

GÜLSEM ADAM - Almanya'dan tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen 6 kişilik gurbetçi aile, yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara su, gıda, kıyafet ve maddi yardımda bulunuyor.

Manavgat'ta bir haftadır devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinden yardımlar bölgeye ulaştırılırken, tatil için Almanya'dan gelen gurbetçi aile de evleri yanan vatandaşlar için seferber oldu.

Aile fertleri yangın bölgelerine giderek evleri hasar görenlere su, gıda, kıyafet yardımlarının yanı sıra maddi destekte de bulunuyor.

Aile fertlerinden Banu Özkaner, AA muhabirine, anne ve babasının yıllar önce gurbetçi olarak Almanya'ya gittiğini, kendisinin de Almanya'da doğup büyüdüğünü söyledi.

Tatil için 10 gün önce geldikleri Manavgat'ta herkesin yüreğine kor gibi düşen yangından haberdar olduklarını belirten Özkaner, "Yangınlar başlayınca elimizden geldiği kadarıyla destek olmak için mahallelere geldik." dedi.

- Tatilin son gününe kadar yardımcı olacağız"

Özkaner, ilk günden beri yanan mahalleri gezdiklerini, evi, eşyası yananlara kendilerince destek verdiklerini dile getirerek, "Cumaya kadar buradayız. Tatilin son gününe kadar elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

"Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz, çok acı gerçekten. Türkiye'ye geldiğimizde orman yangınlarını duyuyorduk ama bu kadar felaketin içinde hiçbir zaman olmadık." diyen Özkaner, insanların evsiz kalmasının çok acı bir şey olduğunu aktardı.

Banu Özkaner, görüştükleri, ulaştıkları ailelerin de bu ilgiden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "İlçedeki yangında zarar görenler için Almanya'daki akrabalarımız arasında da yardım kampanyası başlattık. Vatan hiçbir şeye değişilmez. Her ne kadar Almanya’da doğmuş ve büyümüş olsak da kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...
Antalya'da villada çıkan yangın söndürüldüAntalya'da villada çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat Almanya

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:10
Yatsı
21:37

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Canbey Eczanesi
Muratpasa
Efendioğlu Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Turkuaz Eczanesi
Muratpasa
Yeni Korkuteli Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.