YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Gurbetçi kadınlardan Gazze'ye gıda ve yaşam malzemesi yardımı

Gurbetçi kadınlardan Gazze'ye gıda ve yaşam malzemesi yardımı

28.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gurbetçi kadınlardan Gazze'ye gıda ve yaşam malzemesi yardımı

Avusturya'da, çoğunluğunu Samsunlu gurbetçi kadınların oluşturduğu Avusturya Gönüllüleri Derneğince, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardımda bulunuldu.

Avusturya Gönüllüleri Derneği, İsrail'in ordusunun saldırıları sonrasında zor bir süreçten geçen Gazzelileri yalnız bırakmadı. Gurbetçi kadınlar, Filistin Uluslararası Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye 1500 kişilik sıcak yemek, 2 bin 500 aileye erzak, 50 tekerlekli sandalye ve 200 ilk yardım kiti ulaştırdı.

Dernek Başkanı Sevim Sevinç, AA muhabirine, İsrail'in saldırılarından sonra Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığına veya sakat kaldığına işaret eden Sevinç, "Filistin halkı abluka ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra birçok zorlukla mücadele ediyor. Yaşam alanları bombalanan Filistinlilerin acil olarak sağlık, barınma ve gıda gibi birçok alanda yardıma ihtiyacı var. Biz de Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa yardımcı olalım istedik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izlediSokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izledi
Samsun'da 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildiSamsun'da 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun Avusturya

Samsun Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:04
Sabah
04:59
Öğle
12:37
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

İrem Eczanesi
Ilkadimcanik
Sevgi Eczanesi
Ilkadimcanik
Günseli Eczanesi
Ilkadimcanik
Öncü Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.