YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor

Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor

02.06.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini baba ocaklarında, memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler ana vatana gelmeye başladı.

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler sınır kapılarından giriş yapıyor.

İsveç'ten gelen Gönül Yurdagül, AA muhabirine, uzun kilometrelerin ardından yurda ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yurdagül, memleketi Konya'nın Kulu ilçesini, ailesini çok özlediğini ifade etti.

Almanya'dan gelen Şenol Genç de memlekete kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Ordu ve Giresun'daki yakınlarını ziyaret edeceğini ifade eden Genç, "Yolculuğumuz güzel geçti. Her sene geliyoruz. Türkiye'ye kavuşmanın heyecanını anlatılamaz." dedi.

Emekli olduğunda Türkiye'nin her yerini eşi ile gezmek istediğini, bunun hayaliyle yaşadıklarını dile getiren Genç, Türkiye'nin çok değerli bir ülke olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldıEskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldı
Ford Focus, ilk kez hibrit versiyonuyla Türkiye'de satıştaFord Focus, ilk kez hibrit versiyonuyla Türkiye'de satışta
Anahtar Kelimeler:
Almanya İsveç Kapıkule sınır kapısı

Edirne Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:35
Öğle
13:17
İkindi
17:17
Akşam
20:49
Yatsı
22:39
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Bu yöntemle saklıyorsanız...

Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Bu yöntemle saklıyorsanız...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.