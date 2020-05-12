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Gürbüz Hadi Allah'a Emanet konusu nedir, oyuncuları kimler? Gürbüz Hadi Allah'a Emanet ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 19:51 | Son Güncelleme

Gürbüz Hadi Allah'a Emanet isimli komedi türündeki Türk filmi bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Emre Mutlu'nun başrolde oynadığı Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filmi 2018 yılında çekildi ve vizyona girdi. Peki Gürbüz Hadi Allah'a Emanet konusu nedir, oyuncuları kimler? Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filmi hakkında bilgiler.

Gürbüz Hadi Allah'a Emanet konusu nedir, oyuncuları kimler? Gürbüz Hadi Allah'a Emanet ne zaman çekildi?

Gürbüz Hadi Allah’a Emanet filmi özellikle tv ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyici tarafından merak ediliyor. Gürbüz Allah’a Emanet filmi nerede çekiliyor ve hangi oyuncular oynuyor sorusu en çok araştırılan konular arasında.

2018 Ağustos ayında vizyona giren ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen Komedi türündeki film vizyona girdiği tarihten itibaren 5 hafta boyunca vizyonda kaldı. 97.059 seyirci tarafından izlenen film beklentilerin altında kaldı ve gişede 829.843,67 TL hasılat elde etti. Peki Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

GÜRBÜZ HADİ ALLAH'A EMANET OYUNCULARI

Orhan Erkanl’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Emre Mutlu, Hakan Bulut, Arzu Oruç gibi isimler yer alıyor.

GÜRBÜZ HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ KONUSU

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet, motorlu kuryelik yapan Gürbüz’ün maceralarını konu ediyor. Genç bir adam olan Gürbüz geçimini bir pizza restoranında motorlu kuryelik yaparak sağlamaktadır. Çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kuran Gürbüz sözlüsü Aylin ile evlilik planları yapar. Fakat sözlüsünün kıskançlıklarından oldukça muzdariptir. Bu sorundan kurtulmanın yollarını arayan Gürbüz’e en yakın arkadaşı Ferhat bir tavsiyede bulunur. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmasını söyleyen.

Ferhat, Gürbüz’ün gün boyunca yaptıklarını cep telefonu ile kaydedip Aylin’e göndermesini önerir. Gürbüz, Aylin’in gün içerisinde neler yaşadığını, ne sorunlarla cebelleştiğini gördüğünde kıskançlığı bırakacağını umut ederek fikri uygulamaya karar verir. Fakat kayıt altına aldığı ilk siparişinde bir cinayete şahit olunca işler karışır. Gördüklerinden sonra hemen olay yerinden kaçsa da onu çoktan fark etmişlerdir. Başını büyük bir belaya sokan Gürbüz, Ferhat ile bu beladan kurtulmanın yollarını ararken birbirinden komik maceraların içine düşer.

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