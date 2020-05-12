Gürbüz Hadi Allah'a Emanet konusu nedir, oyuncuları kimler? Gürbüz Hadi Allah'a Emanet ne zaman çekildi?

Gürbüz Hadi Allah’a Emanet filmi özellikle tv ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyici tarafından merak ediliyor. Gürbüz Allah’a Emanet filmi nerede çekiliyor ve hangi oyuncular oynuyor sorusu en çok araştırılan konular arasında.

2018 Ağustos ayında vizyona giren ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen Komedi türündeki film vizyona girdiği tarihten itibaren 5 hafta boyunca vizyonda kaldı. 97.059 seyirci tarafından izlenen film beklentilerin altında kaldı ve gişede 829.843,67 TL hasılat elde etti. Peki Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

GÜRBÜZ HADİ ALLAH'A EMANET OYUNCULARI

Orhan Erkanl’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Emre Mutlu, Hakan Bulut, Arzu Oruç gibi isimler yer alıyor.

GÜRBÜZ HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ KONUSU

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet, motorlu kuryelik yapan Gürbüz’ün maceralarını konu ediyor. Genç bir adam olan Gürbüz geçimini bir pizza restoranında motorlu kuryelik yaparak sağlamaktadır. Çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kuran Gürbüz sözlüsü Aylin ile evlilik planları yapar. Fakat sözlüsünün kıskançlıklarından oldukça muzdariptir. Bu sorundan kurtulmanın yollarını arayan Gürbüz’e en yakın arkadaşı Ferhat bir tavsiyede bulunur. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmasını söyleyen.