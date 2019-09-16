Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 100 milyon euro isteyecek

Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla çok sayıda kulübün transfer radarına girdiği belirtilen Vedat Muriqi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gürcan Bilgiç, A Spor'da katıldığı programda Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in satışından en az 90 milyon euro beklediğini söyledi.

"90-100 MİLYON EURO İLE MASAYA OTURACAKLAR"

Muriqi'e övgülerde bulunan Gürcan Bilgiç, "Vedat Muriqi'in bu performansı sonrası transferi konuşuluyor. Ancak Fenerbahçe'nin pazarlıklarla talep edeceği rakam 30-40 milyon euro filan değil. Gareth Bale gibi 90-100 milyon euro gibi bir rakamla masaya oturacaklar. Muriqi değerli bir oyuncu. Fenerbahçe şampiyon olmayı, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefliyor. En değerli oyuncusunu da 30-40 milyon euroya vermezler. Muriqi'in serbest kalma maddesi de yok." şeklinde konuştu.

3.5 milyon Euro + 4 futbolcu karşığında Fenerbahçe'ye transfer 24 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında çıktığı 26 maçta 17 gol atmayı başardı.

