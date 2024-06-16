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Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık! Sosyal medyada büyük tepki var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.06.2024 16:22
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A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kamp çalışmaları kapsamında Polonya’dan, Almanya’ya gelen kafilede yer alan milli futbolcu Serdar Saatçı, Barsinghausen’deki kamp tesisinden ayrıldı.

Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık! Sosyal medyada büyük tepki var...
Serdar Saatçı

Serdar Saatçı

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Braga
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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "A Milli Takımımızın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere, Polonya’dan Almanya’ya gelen kafileye dahil edilen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımımızın Barsinghausen’deki kamp tesisinden ayrıldı" denildi.

NE YAŞANMIŞTI?

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Yaşanan peş peşe sakatlıkların ardından kadroya dahil edilen Serdar Saatçi, geçtiğimiz hafta kadroya dahil edilmiş ve takımla birlikte antrenmanlara bile başlamıştı.

SON GÜNDEKİ ANTRENMANA BİLE KATILDI

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Polonya'dan Almanya'ya seyahat eden milli takım kampından son dakika ayrılan Serdar Saatçi için alınan bu kadar sosyal medyada tepki çekti.

Euro 2024 Canlı Skor


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Saatçı euro 2024
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