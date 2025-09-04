Gürcistan maçında tarihe geçen olay! 2024 yılının aynısı yaşandı...

A Milli Takım'da Mert Müldür, Gürcistan'a karşı deja vu yaşadı. 2024 yılında da Gürcistan ağlarını sarsan Mert Müldür yine rakibini boş geçmedi.

ARDA GÜLER'DEN MÜTHİŞ ASİST

EURO2024'te Gürcistan ile oynanan maçta ağları havalandıran Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçta da gol sevinci yaşadı. Arda Güler'in kullandığı kornerde müthiş bir kafa vuruşu yapan Mert, rakip kaleciyi mağlup etti.

İLK GOLÜ ATAN İSİM OLDU! MERT MÜLDÜR TARİHE GEÇTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın ilk golünü atan Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'nde de ilk golü atan isim oldu. Gürcistan ağlarını havalandıran Mert Müldür, A Milli Takımın deplasmanda oynadığı bir Dünya Kupası eleme maçındaki en erken golünü kaydetti.