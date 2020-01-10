ARTVİN (AA) - Artvin'de geçen yıl bir taksicinin öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken kaçtığı Gürcistan'da tutuklanan cinayet zanlısı Türkiye'ye iade edildi.

Artvin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos 2018'de Artvin'in Hopa ilçesinde taksi şoförü İshak Köse'nin öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmalarda, zanlılardan K.K'nin Gürcistan'da olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve İnterpol tarafından aranan K.K'nin 5 Ocak 2019'da Gürcistan'da yakalanıp tutuklandığı belirtilen açıklamada, bu kişinin yapılan görüşmeler sonucu Türkiye'ye iade edildiği kaydedildi.

Zanlının çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Köse'nin öldürülmesi olayına karışan S.Ö. ve bu zanlı ile K.K'nin kaçmasına yardımcı olduğu saptanan taksi şoförü S.G'nin de geçen yıl Rize'nin Ardeşen ilçesinde yakalanıp tutuklandığı bildirildi.

