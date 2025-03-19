Güreş camiası geleneksel iftar programını düzenledi: "Sporcularımız ellerinden geleni yapıyor"

Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile milletvekilleri Şebnem Bursalı, Veysel Tipioğlu, Nilhan Ayan, Yüksel Arslan, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, eski olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık, Türk güreşinin emektarları antrenörler, federasyon çalışanları ve sporcular katıldı.

"TEKNİK KADROLARIMIZ, SPORCULARIMIZ, SAHADA ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise programa katılan konuklara teşekkür ederek, "Bugün amacımız camiamızın birliği, beraberliği için bir araya gelmek, sizlerle hasret gidermek, küskünleri barıştırmak. İnşallah buna bir nebze olsun vesile olmuşuzdur. İnşallah yeni başarılara kavuşacağız. Bunun için bizlere zaman gerekli, bunu hep söylüyoruz. Teknik kadrolarımız, sporcularımız, sahada ellerinden geleni yapıyor. Bizler artık masanın diğer tarafındayız. İnşallah burada da elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız" dedi.

"BİZ DE DİYORUZ Kİ BU MİLAT OLSUN"

İftar programına katılan Gençlik ve Spor bakan yardımcısı Asrın Güreşçisi Yerlikaya yaptığı konuşmada, spor federasyonları seçimlerinin tamamlandığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yerlikaya, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadınlarda takım halinde şampiyon olduğuna dikkati çekerek, "Aslında kısa zamanda bir değişim yok, herkesin birbirine kardeşlik içinde sarıldığı bir iklimde başarı gelmeye başladı. Buradan da anlaşılıyor ki biz birbirimize ne kadar çok sarılırsak başarıya o kadar hızlı bir şekilde tırmanırız. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda bol altın madalya alan bir camia arzu ediyoruz" diye konuştu.Spor Bakan yardımcısı Yerlikaya, "Elmadağ ve Sarıyer'deki tesislerimizi onardık, yaptık, bitirdik. Yavaş yavaş tesislerde genişliyoruz, tesis fakiri değiliz. Ancak federasyonumuzun kendini yönetebileceği, kendine yetebileceği bir tesisi yok. Geçmişte zaman zaman projeler yapıldı. Elmadağ ve Sarıyer örneğinde gördüğümüz gibi, oranın yapımındaki en büyük mimarlarda biri Osman Aşkın Bak ve Süleyman Şahin kardeşimizdir. Biz de diyoruz ki bu milat olsun, hem bir güreşçi kardeşiniz olarak hem de iki dönem federasyon başkanımız olan Osman Aşkın Bak vesilesiyle Ankara'da güreşin de başını sokabileceği bir tesise başlayalım’’ ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır