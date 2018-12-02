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Gürgen Öz Ti'ye aldı! Metin Hara'nın tepkisi sert oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya sayfasından paylaştığı eğlenceli videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Popçu Berkay'ı darp eden Arda Turan'ı ti'ye aldığı videosu en çok izlenen paylaşımlar arasında yer alan Öz, son olarak dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile aşk yaşayan yazar Metin Hara'yı diline doladı.

Gürgen Öz Ti'ye aldı! Metin Hara'nın tepkisi sert oldu

Kitapçıda çektiği videoyu Öz, "The K.R.O. Gösteriş ve ilüzyondan uzak, sadelikle yaşamayı savunan kendi tabiriyle modern derviş Metin Hara, instagramda sevgilisiyle kalpli, aşk okları dolu, emojili (+13) video paylaşmış ve aşkını bir kez daha sadelikle ifade etmiş. Onun yolu tam yol, aşkın istilası. Maşallah her yerde karşımıza çıkıyor, kaçamıyoruz" notuyla paylaşarak Adriana Lima ile "Kırmızı saçlı çocuk" dediği Metin Hara'nın öpüştüğü post'a da gönderme yaptı.

METİN HARA'DAN SERT YANIT

Gürgen Öz'ün bu videosundan birkaç saat sonra Metin Hara, kişisel Instagram hesabının Hikaye bölümünde "Aklı kısa olan kişiye uzun cevap verilmez. Konfüçyus" paylaşımını yaptı. Hara'nın bu paylaşımı, Öz'e yanıt olarak algılandı.

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Gürgen Öz metin hara instagram Adriana Lima

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