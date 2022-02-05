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Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu! Yıllar önce Mehtap Özkan'ı sosyal medyadan paylaşmış

05.02.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sene eşinden boşanan Gürsel Tekin, Çırağan'da gerçekleşen törende hayatını haber spikeri Mehtap Özkan ile birleştirdi. Daha önce Halk TV ve Habertürk'te çalışan Mehtap Özkan kimdir? CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın nerede tanıştıkları da belli oldu. Gürsel Tekin'in 2019'da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ortaya çıktı.

Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu! Yıllar önce Mehtap Özkan'ı sosyal medyadan paylaşmış

Sosyal medyada yayılan o iddialar gerçek çıktı. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, hayatını haber spikeri Mehtap Özkan ile birleştirdi. Genç spikerin hayatını merak edenler Mehtap Özkan kimdir sorusunu araştırdı. Çiftin Çırağan'daki düğününden ilk fotoğraflar da gelmeye başladı.

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YILLAR ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in Mehtap Yılmaz ile Halk TV'de program yaparken tanıştığı ortaya çıktı. Gürsel Tekin'in 2019'da paylaştığı tweette 'Akşam Halk TV'de Mehtap Yılmaz'ın konuğu olacağım' yazmıştı.

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MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

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İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

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Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı.

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TV 8'den ayrıldıktan sonra Beyaz Tv'ye geçiş yaptı. Beyaz Tv'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

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HALK TV'DEN HABERTÜRK'E TRANSFER OLDU

Bir süre Beyaz Tv'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk Tv'de çalışmaya başladı. Halk Tv'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi.

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Yaklaşık iki yıl boyunca Halk Tv'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Halk TV Habertürk Gürsel Tekin
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