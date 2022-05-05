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Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan 'Özlemişiz' notuyla paylaştı

05.05.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir süredir birlikte olduğu 32 yaşındaki sunucu Mehtap Özkan ile 4 Şubat’ta Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle evlenmişti. Yaş farkı gündem olan çiftten Özkan tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan 'Özlemişiz' notuyla paylaştı

57 yaşındaki Gürsel Tekin, İstanbul'da yapılan düğünle hayatını haber spikeri Mehtap Özkan ile birleştirmişti. Geçen sene 16 yıllık eşi Nihan Tekin ile boşanan Gürsel Tekin, Mehtap Özkan ile Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle evlenerek gündeme gelmişti. Aile arasında bir törenle evlenen çiftten Özkan şu sıralar Alaçatı'da tatil yapıyor.

Eşinin yoğun temposu sebebiyle tek başına tatil yapan Mehtap Özkan paylaşımlarıyla dikkat çekti. Mehtap Özkan eşi Gürsel Tekin'e kavuşunca birlikte pozlarını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Genç spiker paylaşımı yorumlara kapadı ve "Özlemişiz" notunu düştü.

tkml

Tatil pozlarını da paylaşan Mehtap Özkan'a beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin
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