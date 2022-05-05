Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan 'Özlemişiz' notuyla paylaştı

57 yaşındaki Gürsel Tekin, İstanbul'da yapılan düğünle hayatını haber spikeri Mehtap Özkan ile birleştirmişti. Geçen sene 16 yıllık eşi Nihan Tekin ile boşanan Gürsel Tekin, Mehtap Özkan ile Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle evlenerek gündeme gelmişti. Aile arasında bir törenle evlenen çiftten Özkan şu sıralar Alaçatı'da tatil yapıyor.

Eşinin yoğun temposu sebebiyle tek başına tatil yapan Mehtap Özkan paylaşımlarıyla dikkat çekti. Mehtap Özkan eşi Gürsel Tekin'e kavuşunca birlikte pozlarını paylaştı.

Genç spiker paylaşımı yorumlara kapadı ve "Özlemişiz" notunu düştü.

Tatil pozlarını da paylaşan Mehtap Özkan'a beğeni yağdı.



