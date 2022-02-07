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Gürsel Tekin ile evlenen ünlü sunucu Mehtap Özkan'dan ilk hamle! Soyadını değiştirdi

07.02.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş büyük Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile nikah masasına oturan sunucu Mehtap Özkan'dan ilk hamle Instagram üzerinden geldi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Özkan soyadını eşinin soyadıyla değiştirdi. Mehtap Özkan soyadı olarak artık 'Tekin'i kullanacak.

Gürsel Tekin ile evlenen ünlü sunucu Mehtap Özkan'dan ilk hamle! Soyadını değiştirdi

Geçen sene 16 yıllık eşi Nihan Tekin ile boşanan 57 yaşındaki Gürsel Tekin, bir süredir birlikte olduğu 32 yaşındaki sunucu Mehtap Özkan ile Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle evlendi. Aile arasında bir törenle evlenen çiftten ilk hamle de geldi.

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SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Uzun yıllardır medya sektöründe çalışan ve Instagram'da 92 binden fazla takipçisi bulunan Mehtap Özkan, soyadını değiştirdi. Kullanıcı adını Mehtap Özkan olarak kullanmaya devam eden sunucu, Instagram'daki adından kendi soyadını silerek Tekin soyadını ekledi.

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GÜRSEL TEKİN: DÜĞÜN YERİNE SADE BİR NİKAH YAPTIK

Çırağan Sarayı'nda nikah töreni yaptığı için eleştirilen Gürsel Tekin, kendisiyle ilgili paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a cevap verdi. Nikah töreni hakkında konuşan Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" diyerek yanıt verdi. Servetiyle ilgili eleştirilere ise sert tepki gösteren Tekin, "Servet düşmanı değilim ama servetim yok. Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay. Girsinler sicilime, her şeyi görebilirler" dedi.

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EVLİYKEN MEHTAP ÖZKAN İLE TANIŞMIŞ

Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın nerede tanıştıkları da Tekin'in 2019'da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle birlikte ortaya çıktı. Gürsel Tekin'in 2019'da paylaştığı tweette 'Akşam Halk TV'de Mehtap Yılmaz'ın konuğu olacağım' yazmıştı. Gürsel Tekin o dönem eski eşi Nihan Tekin ile evliydi. Tekin, 16 yıl evli kaldığı Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu olan Tekin'in 2 çocuğu ilk eşinden, sonuncusu ise ikinci eşi Nihan Tekin'den.

Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay! Mehtap Özkan kimdir?Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay! Mehtap Özkan kimdir?

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

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Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı.

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TV 8'den ayrıldıktan sonra Beyaz Tv'ye geçiş yaptı. Beyaz Tv'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

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HALK TV'DEN HABERTÜRK'E TRANSFER OLDU

Bir süre Beyaz Tv'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk Tv'de çalışmaya başladı. Halk Tv'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi.

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Yaklaşık iki yıl boyunca Halk Tv'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin
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