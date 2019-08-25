Gustavo Blanco Leschuk, Antalyaspor'da

Arjantinli futbolcu için Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Antalya Stadı'nda imza töreni düzenledi. Geçtiğimiz sezonu İspanya 2'nci Ligi ekiplerinden Malaga'da geçiren ancak bonservisi Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ta bulunan Leschuk için düzenlenen imza törenine futbol şube sorumlusu Aytaç Altay ve genel menajer Servet Çavuşoğlu katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan futbol şube sorumlusu Aytaç Altay, "Antalyaspor olarak zorlu bir transfer dönemi geçirdik. Yeni sezon için kadromuzu şekillendirdik. Son olarak Gustavo'yu transfer ettik. Kendisi hem Shakhtar Donetsk hem de Malaga'da iyi bir performans sergileyerek buraya geldi. Aynı performansı Antalya için sergileyecek. Bu transfer hem Antalyaspor için hem de Gustavo için hayırlı olsun" dedi.

LESCHUK: TAKIMIN DAHA İYİ OLABİLMESİ İÇİN BEN DE VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM

Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gustavo Blanco Leschuk, "Bütün takım arkadaşlarım, yönetim geldiğim günden beri Antalyaspor çatısı altında herkes bana çok destek verdi ve çok iyi karşıladı. Herkes aile ortamını çok net şekilde gösterdi. Ben de bunu gördükten sonra daha fazla hırslanarak çalışacağım ve sahadaki yerimi almak en hızlı ve iyi şekilde kendimi hazırlayacağım. Takımın daha iyi olabilmesi için ben de var gücümle çalışacağım. Her gün üstüne koyarak devam edeceğim" diye konuştu.