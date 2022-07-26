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Gustavo Henrique kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique kaç yaşında, nereli? İşte kariyer bilgileri

26.07.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu bilgisi birçok Fenerbahçeli futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Fenerbahçe için ülkesinden gelen Brezilyalı futbolcunun kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Gustavo Henrique kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique kaç yaşında, nereli? İşte kariyer bilgileri.

Gustavo Henrique kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique kaç yaşında, nereli? İşte kariyer bilgileri

Gustavo Henrique kimdir sorusu, Fenerbahçe'nin transfer gündemi sonrasında futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Son olarak Flamengo'da forma giyen başarılı stoper oyuncusunun kariyer bilgilerini merak eden futbolseverler, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, Gustavo Henrique kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique kaç yaşında, nereli? İşte kariyer bilgileri.

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, 24 Mart 1993 doğumlu Brezilyalı stoper mevkiisinde oynayan futbolcudur.

Kariyerinde Santos ve Flamengo formasını giyen genç oyuncu toplamda 10 maça çıkmış ve 2 gollük katkı sağlamıştır.

1.96'lık boyuyla tam bir stoper olan Gustavo Henrique'nin performansı merak ediliyor.

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