Guti için flaş Beşiktaş iddiası!

Diario Sport’un haberine göre Guti, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş’in yardımcılığını üstlenmesi beklenen eski Beşiktaşlı’nın 2019-20 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe gelmesinin planlandığı kaydedildi.
Guti’nin Beşiktaş’ı tercih etmesinde iki faktörün etkili olabileceğini yazan gazete, bunlardan ilkinin yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerinde gösterilen sevgi, ikincisinin de Beşiktaş’ın Türkiye’deki en iyi kulüplerden biri olması olduğunu belirtti.
Real Madrid U19 takımını çalıştıran Guti'nin adı son dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü için geçiyordu.
Öyle ki Murcia Başkanı Victor Galvez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guti ile konuştum. Murcia’ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid’in teknik direktörü olacak” demişti.
2010-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki isim sonrasında futbolu bırakmıştı. (AJANSSPOR)
Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler
Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası
Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri hayatını kaybetti
Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyor
Vagner Love Beşiktaş'ı icraya verdi
Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın
Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu
Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü Ahmed Musa
Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum