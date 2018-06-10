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Guti için flaş Beşiktaş iddiası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Son dönemde adı Real Madrid teknik direktörlüğü için geçen Guti için İspanyol basınından flaş bir Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

Guti için flaş Beşiktaş iddiası!

Diario Sport’un haberine göre Guti, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş’in yardımcılığını üstlenmesi beklenen eski Beşiktaşlı’nın 2019-20 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe gelmesinin planlandığı kaydedildi.

Guti’nin Beşiktaş’ı tercih etmesinde iki faktörün etkili olabileceğini yazan gazete, bunlardan ilkinin yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerinde gösterilen sevgi, ikincisinin de Beşiktaş’ın Türkiye’deki en iyi kulüplerden biri olması olduğunu belirtti.

Real Madrid U19 takımını çalıştıran Guti'nin adı son dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü için geçiyordu.

Öyle ki Murcia Başkanı Victor Galvez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guti ile konuştum. Murcia’ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid’in teknik direktörü olacak” demişti.

2010-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki isim sonrasında futbolu bırakmıştı. (AJANSSPOR)

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Beşiktaş guti Spor Toto Süper Lig

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