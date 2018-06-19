Guti Real Madrid ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Real Madrid'in U19 takımını yöneten eski Beşiktaş futbolcusu Guti, Real kulübüyle olan kontratının yeniledi.

2 yıllık yeni bir kontrat imzalayan Guti, bu kararını Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlük teklifini değerlendirdikten sonra verdiğini açıkladı.

Real Madrid'in U19 takımının başında başarılı bir sene geçiren Guti, bu sezonu şampiyonlukla bitirmek için gün sayıyor. Aynı zamanda Guti'nin çalıştırdığı Real Madrid U19 takımı haftaya pazar günü Atletico ile U19 Copa del Rey'in finalinde karşılaşacak.

